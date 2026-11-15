Jatuhnya Imperium Bisnis Salim di Tengah Badai

Jabarpos.id – Nama besar Salim Group kini telah kembali bersinar di kancah ekonomi nasional. Melalui tangan dingin Anthony Salim, gurita bisnis keluarga ini telah merambah berbagai sektor strategis, mulai dari energi, konstruksi, hingga pusat data. Namun, di balik kemegahan aset yang mencapai ratusan triliun rupiah tersebut, tersimpan memori kelam tentang sebuah keruntuhan besar yang hampir melenyapkan seluruh kekuasaan mereka.

Sejarah mencatat bahwa kejayaan Salim Group tidak bisa dilepaskan dari sosok sang pendiri, Sudono Salim atau Liem Sioe Liong. Hubungan simbiosis antara pengusaha dan penguasa menjadi fondasi utama berdirinya imperium ini. Melalui kedekatan personal dengan Presiden Soeharto, Salim berhasil membangun jaringan bisnis yang sangat kuat selama tiga dekade masa Orde Baru.

Dalam kemitraan tersebut, Soeharto memberikan perlindungan politik yang memastikan roda bisnis Salim berjalan tanpa hambatan. Sebagai imbalannya, Salim Group menjadi salah satu penyokong dana utama bagi stabilitas rezim. Relasi ini melahirkan raksasa ekonomi di berbagai lini, mulai dari perbankan melalui Bank Central Asia (BCA), industri semen lewat Indocement, hingga sektor pangan melalui Indofood dan Bogasari.

Namun, stabilitas tersebut hancur seketika saat badai krisis moneter menghantam Indonesia pada tahun 1998. Kedekatan Salim dengan rezim Soeharto yang semula menjadi berkah, mendadak berubah menjadi kutukan. Sentimen anti-pemerintah dan kemarahan publik terhadap kelompok yang dianggap dekat dengan penguasa menjadikan keluarga Salim sebagai sasaran utama amukan massa.

Puncak tragedi terjadi pada kerusuhan Mei 1998. Jakarta berubah menjadi lautan api. Massa yang terprovokasi menyasar simbol-simbol kekayaan etnis Tionhua, di mana perusahaan-perusahaan milik Salim menjadi target utama penjarahan dan pembakaran. BCA, yang merupakan pilar keuangan mereka, mengalami krisis kepercayaan hebat akibat aksi penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang panik.

Kondisi di lapangan sangat mencekam. Saat kerusuhan pecah, Sudono Salim sedang berada di Amerika Serikat, meninggalkan Anthony Salim yang harus berjuang sendirian di tengah situasi Jakarta yang tidak terkendali. Kediaman mewah keluarga Salim di kawasan Roxy pun tak luput dari serangan massa yang merusak dan membakar isi rumah.

Dampak finansial dari peristiwa ini sangatlah masif. Selain kerusakan fisik pada ratusan kantor cabang BCA dan pabrik-pabrik Indofood, pukulan paling telak adalah hilangnya kendali atas BCA. Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) terpaksa mengambil alih bank tersebut demi mencegah keruntuhan sistem keuangan nasional. Sejak saat itu, BCA resmi lepas dari genggaman keluarga Salim.

Meski sempat berada di titik nadir, keluarga Salim membuktikan ketangguhan mereka. Dengan mengandalkan sisa kekuatan dari lini bisnis pangan, mereka perlahan merakit kembali kepingan bisnis yang sempat hancur. Kini, lebih dari dua dekade setelah badai tersebut berlalu, Anthony Salim telah berhasil membawa keluarganya kembali ke jajaran orang terkaya di Indonesia, membuktikan bahwa sebuah imperium bisa bangkit dari abu kehancuran.