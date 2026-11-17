Jabarpos.id – Dinamika ekonomi global dan domestik yang kian tidak menentu membuat para pakar ekonomi memberikan prediksi yang beragam terkait kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Menjelang rapat Dewan Gubernur pada November 2026, muncul perdebatan hangat mengenai apakah suku bunga acuan atau BI Rate perlu dipertahankan atau justru harus segera dinaikkan guna meredam gejolak pasar.

Sebagian besar ekonom memprediksi Bank Indonesia akan memilih langkah konservatif dengan menahan suku bunga di level 5,75%. Dipo Satria Ramli, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai langkah menahan suku bunga adalah strategi untuk menjaga selisih (spread) dengan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed. Menurutnya, meskipun inflasi di Amerika Serikat cukup tinggi, pasar memperkirakan kenaikan suku bunga The Fed baru akan terjadi pada Desember mendatang.

Selain faktor global, Dipo juga menyoroti adanya tekanan politik dari pemerintah pusat. Pemerintah dikhawatirkan akan keberatan jika suku bunga naik, karena hal tersebut secara otomatis akan meningkatkan beban bunga pinjaman masyarakat dan pelaku usaha. Jika hal ini terjadi, perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dikhawatirkan akan melambat.

Senada dengan pandangan tersebut, tim ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) juga merekomendasikan BI untuk tetap berada di level 5,75%. LPEM FEB UI berpendapat bahwa mempertahankan suku bunga saat ini sangat penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memberikan ruang gerak bagi BI jika sewaktu-waktu diperlukan penyesuaian kebijakan di masa depan.

Namun, tantangan yang dihadapi BI tidaklah ringan. LPEM FEB UI memperingatkan adanya risiko bertubi-tubi, mulai dari arus modal keluar (capital outflow) yang masif hingga depresiasi rupiah yang cukup dalam. Tercatat, rupiah telah melemah sekitar 9,35% sepanjang tahun 2026, menjadikannya salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di antara negara berkembang.

Di sisi lain, masalah inflasi pangan juga membayangi. Fenomena El Nino telah mengganggu produksi pertanian, yang memicu lonjakan harga komoditas seperti beras, cabai rawit, dan ikan segar. Meskipun inflasi umum terlihat melandai, inflasi pada kelompok makanan dan minuman justru merangkak naik.

Berbeda dengan mayoritas ekonom lainnya, Kepala Ekonom Bank Danamon, Irman Faiz, justru memprediksi langkah yang lebih agresif. Ia memperkirakan BI akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 6,00% pada November, dan berpotensi naik lagi menjadi 6,25% pada Desember 2026. Menurutnya, kenaikan ini diperlukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga daya tarik aset rupiah dan mencegah dampak pelemahan kurs terhadap harga barang impor (imported inflation). Kini, mata publik tertuju pada keputusan akhir Bank Indonesia dalam menyeimbangkan stabilitas kurs dan pertumbuhan ekonomi nasional.