Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menetapkan nakhoda baru untuk memimpin wilayah kerja Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek). Wan Nuzul Fachri resmi dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jakarta (KOJT) dalam sebuah seremoni khidmat yang digelar pada Jumat (20/11/2026). Acara pengukuhan yang berlangsung di Gedung AA Maramis, Komplek Kementerian Keuangan RI ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Nuzul, yang menggantikan Edwin Nurhadi (periode 2025-2026), membawa visi besar untuk memperkuat sinergi antara regulator keuangan dengan pemerintah daerah. Dalam pernyataan perdananya, ia menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, terdapat banyak irisan program antara OJK dan Pemprov DKI yang jika disinergikan akan memberikan dampak ekonomi yang masif, terutama dalam hal digitalisasi pasar.

Salah satu fokus utama Nuzul adalah memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyadari bahwa tantangan terbesar pelaku UMKM di wilayah metropolitan adalah akses terhadap modal. Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK berencana menggelar program business matching. Program ini dirancang untuk mempertemukan langsung para pelaku UMKM dengan lembaga jasa keuangan agar proses permodalan menjadi lebih mudah dan efisien.

"Kami ingin memastikan UMKM memiliki akses permodalan yang memadai. Oleh karena itu, kami akan melakukan upaya mempertemukan para pelaku usaha dengan industri keuangan melalui skema pencocokan bisnis," ujar Nuzul usai prosesi pengukuhan.

Lebih lanjut, Nuzul menyoroti potensi ekonomi kreatif yang sangat kental di Jakarta. Ia melihat peluang besar pada sektor perfilman, industri periklanan, hingga penyelenggara acara (event organizer). OJK berkomitmen untuk memfasilitasi kebutuhan pembiayaan sektor-sektor kreatif ini melalui lembaga jasa keuangan yang tersedia, guna mendukung ekosistem ekonomi kreatif yang lebih tangguh.

Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, Nuzul juga menaruh perhatian serius pada maraknya kasus penipuan atau scam di wilayah Jakarta. Menanggapi tingginya angka kerugian masyarakat akibat investasi bodong, ia bertekad untuk menggencarkan literasi keuangan. Langkah ini bertujuan agar masyarakat memiliki benteng pertahanan diri dan tidak mudah tergiur oleh tawaran investasi ilegal yang menjanjikan keuntungan tidak masuk akal.

"Kami akan melakukan sosialisasi intensif agar masyarakat paham perbedaan antara lembaga jasa keuangan yang legal dan yang ilegal. Edukasi adalah kunci perlindungan konsumen," tegasnya.

Mengenai profilnya, Wan Nuzul Fachri merupakan sosok yang telah lama malang melintang di tubuh OJK. Pria kelahiran Perbaungan, 10 September 1976 ini memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, yakni Sarjana Statistika dari IPB dan Magister Manajemen Keuangan dari Universitas Airlangga. Kariernya di OJK dimulai sejak tahun 2013, dan ia telah melewati berbagai posisi strategis, mulai dari pengawasan bank hingga manajemen strategis di Sumatera Utara, sebelum akhirnya dipercaya memimpin wilayah paling vital di Indonesia, Jabodebek.