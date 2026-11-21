<strong>Jabarpos.id – Di tengah hiruk-pikuk dunia politik dan sosial yang sering kali mengandalkan koneksi keluarga, muncul sebuah kisah inspiratif yang jarang terdengar dari balik sejarah besar bangsa Indonesia. Raden Mas Soesalit Djojoadhiningrat, sosok yang tumbuh dalam kemewahan nama besar, justru memilih jalan hidup yang bertolak belakang dengan privilese yang dimilikinya. Sebagai putra tunggal dari pahlawan emansipasi perempuan, R.A. Kartini, dan Bupati Rembang, Raden Mas Adipati Ario Djojoadiningrat, Soesalit memiliki segalanya untuk menjadi penguasa. Namun, ia justru memilih untuk menanggalkan segala kemudahan tersebut.

Banyak orang mungkin akan menggunakan nama besar orang tua mereka sebagai batu loncatan untuk meraih jabatan tinggi dengan mudah. Namun, Soesalit adalah pengecualian. Ia secara sadar menjauh dari bayang-bayang kejayaan orang tuanya. Salah satu keputusan paling mengejutkan dalam hidupnya adalah ketika ia menolak mentah-mentah tawaran untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai Bupati Rembang. Padahal, jika ia mau, jalan menuju kursi kepemimpinan tersebut sudah terbentang luas dengan dukungan penuh dari keluarga besar dan kerabat dekatnya.

Alih-alih duduk manis di kursi birokrasi yang nyaman, Soesalit justru memilih jalan yang penuh risiko dan debu medan perang. Ia memutuskan untuk mengabdikan dirinya di dunia militer. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1943, ia bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA). Semangat juangnya tidak luntur seiring bergantinya kekuasaan; ia terus berjuang saat pasukan PETA bertransformasi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pasca-kemerdekaan Indonesia.

Dedikasinya di medan tempur melawan penjajah Belanda membuktikan bahwa ia ingin diakui karena kemampuannya sendiri, bukan karena garis keturunannya. Berkat keberaniannya di garis depan, karier militernya melesat tajam. Puncaknya, pada tahun 1946, ia dipercaya memegang tanggung jawab besar sebagai Panglima Divisi II Diponegoro. Tugasnya saat itu sangat krusial, yakni memimpin pasukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan ibu kota negara yang kala itu berada di Yogyakarta.

Tak hanya di militer, Soesalit juga sempat mencicipi peran di pemerintahan sipil, seperti saat ia menjabat sebagai penasihat Menteri Pertahanan pada era Kabinet Ali Sastroamidjojo tahun 1953. Namun, yang paling menyentuh hati adalah bagaimana ia mengakhiri masa tuanya. Jenderal Besar A.H. Nasution pernah memberikan kesaksian mengenai integritas luar biasa pria ini. Menurut Nasution, Soesalit memilih hidup dalam kesederhanaan yang ekstrem, bahkan cenderung melarat sebagai seorang veteran.

Ia tidak pernah sekalipun menuntut hak-hak istimewa atau fasilitas mewah dari negara atas jasa-jasanya. Soesalit menjalani sisa hidupnya dengan penuh kehormatan dalam keterbatasan ekonomi hingga mengembuskan napas terakhir pada 17 Maret 1962. Kisah hidupnya menjadi pengingat keras bagi generasi masa kini bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada nama besar keluarga, melainkan pada integritas dan kerja keras yang dilakukan secara mandiri. Melansir laporan dari jabarpos.id, sosoknya tetap menjadi teladan tentang arti kesetiaan pada prinsip hidup.