Jabarpos.id – Dinamika manajemen di tubuh raksasa bisnis Grup Sinarmas tengah mengalami gelombang perubahan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2026. Fenomena ini menarik perhatian pelaku pasar modal setelah sejumlah nama dari keluarga Widjaja, yang merupakan keturunan pendiri grup konglomerasi tersebut, mulai meninggalkan kursi-kursi strategis di berbagai emiten anak usahanya.

Pergeseran kekuasaan ini tidak hanya terjadi di satu sektor, melainkan merambah ke berbagai lini bisnis mulai dari properti, energi, hingga agribisnis. Melalui serangkaian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), struktur kepemimpinan di beberapa perusahaan terbuka (emiten) mengalami penyegaran besar-besaran.

Salah satu perubahan paling mencolok terjadi pada emiten properti raksasa, PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Dalam pertemuan pemegang saham yang digelar pada pertengahan Juni 2026, dua sosok penting dari keluarga Widjaja resmi mengundurkan diri. Muktar Widjaja, yang selama ini memegang kendali sebagai Presiden Komisaris, serta Michael Jackson Purwanto Widjaja yang menjabat Wakil Presiden Direktur, dipastikan meninggalkan posisi mereka.

Muktar Widjaja dikenal sebagai salah satu arsitek utama di balik kesuksesan pengembangan kawasan BSD City melalui Sinarmas Land. Kepergiannya menandai babak baru bagi manajemen BSDE. Meski sempat ada penolakan dari sebagian kecil pemegang saham, keputusan perombakan ini tetap disahkan. Sebagai gantinya, Teky Mailoa kini dipercaya mengemban amanah sebagai Presiden Komisaris yang baru.

Tak berhenti di BSDE, gelombang perombakan juga menghantam PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Pada September 2026, Franky Oesman Widjaja resmi melepaskan jabatannya sebagai Presiden Komisaris. Kursi panas tersebut kini diduduki oleh David Fernando Audy. Sosok David bukanlah orang asing di lingkungan Sinarmas; ia merupakan figur berpengalaman yang sebelumnya telah menjabat sebagai direktur di berbagai lini bisnis grup tersebut, termasuk pengalaman panjangnya di industri media.

Efek domino perubahan manajemen ini kemudian berlanjut ke sektor agribisnis, yakni PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR). Pada November 2026, Franky Widjaja kembali tercatat mengundurkan diri, kali ini dari posisi Komisaris Utama di SMAR. Menariknya, David Fernando Audy kembali dipercaya untuk mengisi kekosongan tersebut, menjadikannya sosok yang memegang peran kunci di dua emiten sekaligus, yakni DSSA dan SMAR.

Rangkaian perombakan ini menunjukkan adanya strategi penyegaran organisasi di level atas Grup Sinarmas. Meskipun nama-nama keluarga Widjaja mulai berkurang di jajaran pengurus emiten, transisi ini tampaknya diarahkan untuk memperkuat profesionalisme manajemen melalui pengangkatan figur-figur yang memiliki rekam jejak kuat di industri masing-masing. Para investor kini tengah memantau bagaimana arah kebijakan baru ini akan membawa performa keuangan emiten-emiten tersebut di masa mendatang.