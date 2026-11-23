Jabarpos.id – Raksasa pertambangan batu bara, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN), resmi memulai babak baru dalam kepemimpinan perusahaan. Melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, perusahaan mengumumkan perombakan besar pada jajaran manajemen puncak. Nama Ary Bastari secara resmi ditunjuk untuk menduduki kursi Direktur Utama, menggantikan sosok Low Tuck Kwong yang telah lama memimpin emiten tersebut.

Perubahan kepemimpinan ini menandai berakhirnya masa jabatan Low Tuck Kwong yang telah mengawal jalannya perusahaan sejak 10 Januari 2018. Penunjukan Ary Bastari dipandang sebagai langkah strategis perusahaan untuk membawa angin segar dalam pengelolaan bisnis di tengah dinamika industri energi global yang terus berubah.

Ary Bastari bukanlah sosok baru dalam dunia profesional. Jika menilik rekam jejaknya, ia memiliki latar belakang yang sangat kuat dan beragam, mulai dari sektor perbankan hingga industri energi. Sebelum dipercaya memimpin Bayan Resources, Ary tercatat memiliki pengalaman panjang di berbagai institusi keuangan ternama, seperti Citibank, Bank Danamon, dan Bank Syariah Mandiri. Ia juga pernah mengemban amanah sebagai Presiden Komisaris di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Selatan.

Tak hanya jago di sektor keuangan, pengalaman Ary juga merambah ke industri komoditas. Ia pernah berkarier di perusahaan perdagangan batu bara di Kalimantan Tengah serta terlibat dalam manajemen transportasi udara di Jakarta. Pada periode 2008 hingga 2019, ia juga tercatat aktif di PT Bangun Banua Kalimantan Selatan. Sebelum resmi menjabat sebagai Dirut BYAN, Ary diketahui sedang menjabat sebagai Direktur Batu Bara di PT PLN Energy Primer Indonesia sejak September 2022.

Secara akademis, Ary merupakan sosok yang sangat terpelajar. Ia merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 1989. Kecintaannya pada ilmu manajemen membawanya meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1998, dan puncaknya ia berhasil meraih gelar Doctor of Management dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2020.

Menariknya, perseroan menegaskan bahwa penunjukan Ary Bastari dilakukan secara independen. Ia dinyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi lainnya, dewan komisaris, maupun pemegang saham pengendali di Bayan Resources. Hal ini diharapkan dapat menjamin tata kelola perusahaan yang transparan dan profesional.

Pasca RUPSLB, susunan direksi BYAN kini diperkuat oleh Liana Saputri, Daud Kala’ Bombang, Taufik Hidayat Kesatria, dan Siyoung Park. Sementara di jajaran komisaris, perusahaan tetap didukung oleh nama-nama berpengalaman seperti Budi Waseso sebagai Komisaris Utama Independen, serta tokoh nasional M. Hatta Rajasa yang menjabat sebagai Komisaris Independen. Langkah perombakan ini kini menjadi sorotan para investor yang menantikan bagaimana strategi Ary Bastari dalam menjaga performa saham dan operasional perusahaan di masa depan.