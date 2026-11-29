Jabarpos.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi telah mengerahkan kekuatan penuh dengan menugaskan sekitar 200 auditor untuk mengawal ketat proses penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Langkah masif ini diambil guna memastikan setiap angka yang tersaji dalam laporan keuangan konsolidasi tahun 2025 memiliki akurasi yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Proses audit yang sangat intensif ini dilaporkan telah berlangsung sejak Februari 2026. Kehadiran ratusan auditor BPK tersebut menjadi salah satu alasan utama mengapa penyelesaian laporan keuangan konsolidasi Danantara membutuhkan waktu yang cukup panjang. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat kompleksitas struktur organisasi yang dikelola oleh lembaga raksasa tersebut.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam menyusun laporan ini terletak pada skala pengelolaan asetnya. Danantara mengelola sekitar 1.000 perusahaan yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam proses penyusunannya, tim keuangan harus melakukan proses eliminasi yang sangat detail agar tidak terjadi pencatatan ganda dalam laporan konsolidasi.

"Dalam proses konsolidasi, kami harus melakukan eliminasi terlebih dahulu karena ada sekitar 1.000 perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain," ungkap Dony dalam konferensi pers terkait laporan keuangan Danantara 2025, Rabu (25/11/2026). Ia juga menegaskan bahwa keterlibatan ketat dari 200 auditor BPK sejak awal tahun merupakan jaminan bahwa kinerja yang ditampilkan telah melalui pengawasan yang sangat rigid.

Meski prosesnya memakan waktu lama, hasil yang dicapai menunjukkan angka yang sangat fantastis. Danantara berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp259,6 triliun untuk periode 12 bulan penuh sepanjang tahun 2025. Jika dirinci untuk periode sembilan bulan (April hingga Desember 2025), laba bersih yang telah diaudit mencapai angka Rp203,4 triliun.

Dari sisi pendapatan, lembaga ini mencatatkan angka yang luar biasa dengan pendapatan usaha mencapai Rp3.073 triliun dalam setahun. Laba usaha yang dihasilkan menyentuh Rp520,1 triliun, sementara laba sebelum pajak berada di angka Rp367,4 triliun. Selain itu, EBITDA Danantara tercatat sebesar Rp704,7 triliun selama periode 12 bulan.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity (ROE) selama 12 bulan mencapai 8,7%. Menurutnya, metode penghitungan ini sengaja disesuaikan dengan standar yang digunakan oleh lembaga pengelola dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund (SWF) global. Tujuannya agar kinerja Danantara dapat dibandingkan secara setara dengan lembaga serupa di kancah internasional.

Melihat kondisi neraca perusahaan, total aset Danantara kini telah menyentuh angka Rp11.607 triliun, mengalami kenaikan sebesar 5% sejak lembaga ini pertama kali dibentuk. Sementara itu, total ekuitas juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan 5,6% menjadi Rp2.980 triliun. Pencapaian ini mempertegas posisi Danantara sebagai pemain kunci dalam pengelolaan investasi strategis negara.