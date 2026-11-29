Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan peta jalan strategis guna menghadapi tantangan ekonomi global yang diprediksi masih penuh ketidakpastian pada tahun 2027 mendatang. Dalam sebuah pertemuan penting yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri Kabinet Merah Putih, otoritas moneter tersebut memaparkan berbagai langkah konkret untuk memastikan nilai tukar rupiah tetap tangguh dan stabil.

Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa fokus utama bank sentral adalah memperkuat bauran kebijakan agar memiliki dampak yang lebih luas dan inklusif bagi seluruh lapisan ekonomi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dinamika pasar global yang kerap memberikan tekanan pada arus modal dan nilai tukar mata uang domestik.

"BI akan terus berkomitmen menjaga stabilitas di tengah tekanan eksternal yang tinggi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," tegas Destry dalam forum Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2027 yang berlangsung pada Jumat (27/11/2026).

Salah satu senjata utama yang disiapkan BI untuk menjaga stabilitas rupiah adalah melalui kombinasi intervensi pasar valuta asing, pemberian berbagai insentif, hingga optimalisasi penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT). Penguatan LCT dinilai sangat krusial untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional, sehingga volatilitas rupiah dapat diminimalisir.

Selain fokus pada stabilitas nilai tukar, BI juga berkomitmen untuk menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran yang terkendali. Hal ini dianggap sebagai fondasi penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga komoditas dunia.

Tak hanya berhenti di kebijakan moneter, BI juga akan memperkuat kebijakan makroprudensial. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem keuangan nasional tetap kokoh sekaligus mendorong fungsi intermediasi perbankan. BI ingin memastikan bahwa perbankan tidak hanya sekadar menjaga likuiditas, tetapi juga aktif menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif.

Beberapa sektor yang akan menjadi perhatian khusus dalam penyaluran kredit meliputi pembiayaan inklusif bagi UMKM, pembiayaan berkelanjutan yang berbasis lingkungan, hingga penguatan sektor keuangan syariah yang memiliki potensi besar di Indonesia.

Melalui sinergi yang erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dan pemangku kepentingan lainnya, BI optimis dapat menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Strategi komprehensif ini diharapkan mampu menjadi perisai bagi ekonomi domestik dalam menghadapi badai ketidakpastian global di masa depan.