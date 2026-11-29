Jabarpos.id – Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi, Indonesia menunjukkan performa yang cukup impresif dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga di angka yang positif. Namun, keberhasilan ini tidak boleh membuat pemerintah dan otoritas moneter berpuas diri. Momentum emas ini harus dijaga dan diperkuat agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak sekadar bertahan, tetapi mampu melesat lebih tinggi di masa mendatang.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menekankan bahwa untuk mempertahankan tren positif tersebut, diperlukan langkah konkret berupa kolaborasi lintas sektor. Dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia yang digelar pada Jumat (27/11/2026), Destry menggarisbawahi pentingnya sinergi lima kebijakan utama antar pemangku kepentingan guna memastikan stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Langkah pertama yang menjadi prioritas adalah menjaga stabilitas makroekonomi serta sistem keuangan. Menurut Destry, stabilitas ini merupakan fondasi utama agar roda perekonomian dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa gangguan yang berarti. Tanpa stabilitas harga dan sistem keuangan yang sehat, upaya pertumbuhan ekonomi akan sulit dicapai secara konsisten.

Selanjutnya, Indonesia perlu memperkuat ketahanan eksternal. Hal ini sangat krusial untuk meredam dampak negatif dari gejolak ekonomi global yang sering kali tidak terduga. Salah satu strategi utamanya adalah dengan mendorong volume ekspor nasional serta meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor asing. Dengan ekspor yang kuat dan arus modal yang masuk, posisi ekonomi domestik akan memiliki bantalan yang kokoh saat menghadapi guncangan dari luar negeri.

Aspek ketiga yang tidak kalah penting adalah peningkatan pembiayaan perekonomian. Destry menjelaskan bahwa aliran dana harus diperkuat, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA). Ketersediaan likuiditas yang cukup akan menjadi bahan bakar bagi sektor-sektor produktif untuk terus bergerak.

Selain itu, pemerintah dan otoritas terkait didorong untuk meningkatkan kapasitas serta produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Hal ini berkaitan dengan bagaimana sumber daya yang ada dapat dikelola secara lebih efisien untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Terakhir, Destry menekankan pentingnya pengembangan ekonomi daerah yang bersifat inklusif. Sinergi ini bertujuan untuk menghubungkan rantai nilai industri dari pusat hingga ke pelosok daerah. Bank Indonesia melalui kantor wilayahnya berkomitmen untuk menjembatani korporasi besar dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan implementasi kelima sinergi tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan terus menunjukkan tren positif. Bahkan, pada tahun 2027, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mampu menyentuh angka 6 persen atau bahkan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun ini. Optimisme ini menjadi sinyal kuat bahwa dengan kerja sama yang solid, Indonesia siap menghadapi tantangan global dan melompat menuju ekonomi yang lebih tangguh.