Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29.5 C
Jakarta
Minggu, Agustus 24, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Rupiah Lawas Jadi Kenangan? Buruan Tukar Sebelum Nyesel!

Editor Jabar Pos : Rangga
Rupiah Lawas Jadi Kenangan? Buruan Tukar Sebelum Nyesel!
spot_img

Jabarpos.id – Bank Indonesia (BI) secara resmi telah mencabut sejumlah pecahan uang rupiah dari peredaran. Konsekuensinya, uang-uang tersebut tidak lagi sah digunakan sebagai alat pembayaran di wilayah Indonesia. Namun, bagi masyarakat yang masih menyimpan uang-uang ini, jangan khawatir! BI masih memberikan kesempatan untuk menukarkannya dalam periode waktu tertentu, sebelum benar-benar tidak bisa ditukar.

Menurut informasi dari situs resmi BI, penukaran uang yang telah dicabut peredarannya dapat dilakukan di kantor bank umum maupun kantor BI yang tersebar di seluruh Indonesia. Penting untuk diingat, setelah melewati batas waktu yang ditetapkan, uang-uang tersebut tidak akan bisa ditukarkan lagi.

Baca juga:  Rumah di Tangerang Dibobol Maling, Uang dan Perhiasan Ratusan Juta Hilang
Rupiah Lawas Jadi Kenangan? Buruan Tukar Sebelum Nyesel!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lantas, bagaimana jika uang rupiah yang akan ditukarkan kondisinya sudah lusuh, cacat, atau rusak? Jabarpos.id mencatat, penggantian akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/10/PBI/2019.

Berikut adalah ketentuan penggantian uang Rupiah yang lusuh, cacat, atau rusak:

  • Jika fisik uang Rupiah logam lebih besar dari setengah ukuran aslinya dan ciri keasliannya masih dapat dikenali, penggantian akan diberikan sebesar nilai nominal uang yang ditukarkan.
  • Sebaliknya, jika fisik uang Rupiah logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, penggantian tidak akan diberikan.
Baca juga:  Potensi Resesi AS: Ancaman di Balik Isu Trump dan Powell

Jabarpos.id merangkum daftar uang Rupiah yang telah dicabut dari peredaran beserta jangka waktu dan tempat penukarannya:

(Daftar uang rupiah yang dicabut dan informasi penukaran seperti yang tertera pada artikel asli)

Jangan tunda lagi! Segera periksa koleksi uang lama Anda dan tukarkan sebelum kesempatan ini berakhir.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Sumatera, Pulau Emas yang Menggemparkan Dunia, Benarkah?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Hukum

Ketua Yayasan LBH ‘Kami Ada’ Desak Penyelidikan Menyeluruh Terkait Kasus Kematian Napi di Rutan Depok

Depok | Jabar Pos - Kasus tragis yang menimpa RA, seorang narapidana di Rutan Kelas 1 Depok, mengguncang publik. RA ditemukan tewas dengan sejumlah...
Baca Selengkapnya
Berita

Kaesang Diminta KPK Tunjukkan Bukti Bayar Jet Pribadi Jika Memang Bukan Gratifikasi

Bogor | Jabar Pos - Setelah sebelumnya ramai di media sosial, beredar video pasangan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang sedang berpergian ke Amerika...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
29.5 ° C
29.5 °
29.5 °
77 %
0.8kmh
12 %
Sab
30 °
Ming
35 °
Sen
29 °
Sel
32 °
Rab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  