DADA Terbang Tinggi Pengendali Raup Untung Ratusan Miliar?

Jabarpos.id, Jakarta – Pengendali PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA), PT Karya Permata Inovasi Indonesia, terpantau melepas 2,14 miliar lembar saham pada perdagangan Jumat (10/10/2025). Aksi korporasi ini dilakukan saat harga saham DADA berada di level tertingginya, memicu spekulasi di kalangan investor.

Meski belum ada keterangan resmi mengenai harga penjualan dan tujuan transaksi, jika diasumsikan menggunakan harga penutupan pada tanggal tersebut, yaitu Rp 152 per saham, maka pengendali berpotensi mengantongi dana segar sekitar Rp 326,04 miliar.

Saham DADA memang menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Bagaimana tidak, dari posisi awal tahun di level Rp 9, saham ini sempat menyentuh angka Rp 240 pada 10 Oktober 2025, setelah sebelumnya mencetak rekor penutupan tertinggi Rp 178 pada 8 Oktober 2025. Lonjakan ini setara dengan kenaikan lebih dari 2.000% sepanjang tahun berjalan.

Kenaikan fantastis ini sempat diiringi rumor liar mengenai potensi harga saham DADA menyentuh ratusan ribu rupiah. Namun, kebenaran informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri sempat memberikan tanggapan atas pergerakan saham DADA yang tidak wajar. Manajemen perusahaan menyatakan tidak memiliki informasi material yang belum diungkapkan dan dapat mempengaruhi harga saham.

Sebelumnya, DADA sempat masuk dalam daftar saham yang diperdagangkan melalui mekanisme Full Call Auction (FCA) karena rendahnya likuiditas. Namun, jabarpos.id mencatat BEI kemudian mengeluarkan DADA dari daftar tersebut setelah terjadi peningkatan signifikan dalam aktivitas perdagangan sahamnya.

Kepala Divisi Peraturan dan Layanan Perusahaan Tercatat BEI, Teuku Fahmi Ariandar, mengkonfirmasi bahwa saham DADA dipindahkan dari Papan Pemantauan Khusus ke Papan Pengembangan, efektif sejak Jumat (10/10/2025). BEI menilai saham DADA tidak lagi memenuhi kriteria efek berisiko rendah likuiditas.

Sebagai informasi tambahan, saham DADA sempat melonjak tajam dari Rp7 ke Rp178 dalam kurun waktu 3 bulan, mencatatkan kenaikan sebesar 2.400%. Peningkatan likuiditas inilah yang menjadi dasar bagi BEI untuk mencabut status pemantauan khusus dan mengembalikan DADA ke papan perdagangan yang lebih aktif.