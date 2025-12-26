Rahasia Hujan Emas di Sudirman

Tahun 2025 akan selalu dikenang sebagai periode penuh dinamika di pasar saham Indonesia. Setelah guncangan hebat pasca-Lebaran yang membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas, sebuah pandangan tak terduga muncul dari investor legendaris. Di tengah kepanikan, ia melihat badai sebagai peluang langka, dan kini, pasar membuktikan visinya dengan mencetak rekor demi rekor, seperti dilaporkan jabarpos.id.

Momen krusial terjadi pada 8 April 2025. Usai libur panjang Lebaran, IHSG anjlok hingga 9,1%, memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit. Peristiwa ini dicatat sebagai panic selling terparah, dipicu akumulasi sentimen negatif global, terutama kekhawatiran perang dagang baru pasca pengumuman "Tarif Trump".

Saat itu, IHSG merosot tajam ke level 5.912,06, dengan 552 saham berguguran. Nilai transaksi hanya mencapai Rp1,93 triliun dan kapitalisasi pasar anjlok menjadi Rp 10.218 triliun. Namun, di tengah keputusasaan pasar, Lo Kheng Hong, yang dijuluki Warren Buffett-nya Indonesia, justru melihat kesempatan emas. "Hari ini sedang hujan emas di BEI," ujarnya kepada media, merujuk pada gedung bursa di Jalan Sudirman, Jakarta.

Menurut Lo, anjloknya IHSG bukanlah pertanda kehancuran, melainkan undangan bagi investor jangka panjang untuk mengoleksi saham-saham berkualitas dengan harga diskon. Filosofinya jelas: "Buy in bad times." Ia mengaku terkejut ketika IHSG sempat anjlok 7% pada 18 Maret 2025, namun responsnya adalah membeli, bukan menjual.

Investor kawakan ini tak segan mengambil langkah ekstrem. Ia menarik seluruh dana reksa dana, mencairkan deposito, dan menjual obligasinya demi memborong saham-saham "Wonderful Company" yang diobral asing. Lo melihat keluarnya dana asing sebagai peluang untuk mendapatkan saham blue chip dengan harga murah.

Waktu membuktikan visinya. Seiring meredanya sentimen negatif, IHSG perlahan bangkit dan berhasil mencetak rekor baru (All Time High/ATH) sebanyak 22 kali sepanjang tahun ini. Pada 8 Desember 2025, IHSG ditutup di posisi 8.710,695 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp16.004 triliun, level tertinggi sepanjang masa.

Hingga penutupan perdagangan Senin (15/12), kapitalisasi pasar BEI mencapai Rp15.787 triliun atau setara US$ 947 miliar. Rata-rata nilai transaksi harian stabil di Rp17,67 triliun atau US$ 1,07 miliar, menegaskan posisi Indonesia sebagai pasar yang berkembang dengan likuiditas kompetitif. Pencapaian ini menunjukkan ekosistem pasar modal Indonesia tumbuh pesat, tidak hanya dari jumlah investor, tetapi juga daya tarik bagi investor global dan ketahanan domestik.

Momentum positif ini semakin diperkuat dengan kinerja bulanan IHSG yang selalu ditutup di zona hijau selama lima bulan berturut-turut, dari Juli hingga November. Tren penguatan konsisten ini memicu optimisme pasar menjelang akhir tahun. Jika fenomena window dressing terjadi pada Desember, IHSG berpeluang mengukir sejarah baru dengan menutup semester II/2025 secara penuh di zona positif.

Namun, perlu dicermati bahwa kenaikan IHSG dalam beberapa bulan terakhir banyak ditopang oleh saham-saham konglomerasi. Ada harapan terjadinya rotasi dari saham konglomerasi ke saham-saham blue chip yang tergabung dalam indeks LQ45 dan IDX30, mengingat gerak indeks saham unggulan ini masih jauh tertinggal. IHSG naik lebih dari 20% sejak awal tahun, sementara LQ45 hanya 3% dan IDX30 sekitar 4%.

Secara makro, kondisi ekonomi global di penghujung tahun ini menunjukkan perbaikan. Sentimen dari The Fed yang mengarah pada likuiditas global lebih longgar diharapkan mendorong arus modal masuk, terutama ke pasar saham di negara berkembang seperti Indonesia.

Di dalam negeri, Bank Indonesia (BI) bergerak proaktif dengan memangkas suku bunga acuan total 125 bps sepanjang Januari hingga September, membuka ruang pemulihan ekonomi lebih lebar. Penurunan suku bunga domestik berpotensi menurunkan cost of fund, meningkatkan permintaan kredit, dan memperbaiki daya beli masyarakat, yang pada akhirnya akan memperbaiki sentimen terhadap saham-saham blue chip.

Ditambah lagi, pasar mengantisipasi realisasi belanja pemerintah yang lebih agresif tahun depan, dengan program populis senilai Rp721 triliun yang diproyeksikan mengalir ke sektor konsumtif, retail, perbankan, dan telekomunikasi. Kombinasi suku bunga menurun, stimulus fiskal besar, dan potensi rotasi saham menjadikan peluang window dressing akhir tahun semakin menarik, khususnya bagi saham-saham yang masih laggard namun memiliki fundamental kuat. Tentu, investor tetap diimbau untuk melakukan analisis fundamental dan teknikal mendalam demi keputusan investasi yang optimal dan terukur.