Proyek Rp100 Triliun Siap Ubah Wajah Ekonomi

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengadakan pertemuan penting dengan Rosan Roeslani, yang menjabat sebagai CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Pertemuan strategis ini berlangsung di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu sore, 4 Januari 2026. Informasi mengenai agenda krusial ini berhasil dihimpun oleh jabarpos.id dari unggahan resmi Sekretariat Kabinet.

Dalam pertemuan tersebut, Rosan Roeslani melaporkan perkembangan signifikan terkait lima proyek hilirisasi yang diinisiasi oleh Danantara Indonesia. Proyek-proyek berskala besar ini direncanakan akan memulai groundbreaking pada awal bulan depan di berbagai provinsi di Indonesia. Total investasi yang digelontorkan untuk kelima proyek ini mencapai angka fantastis, yaitu US$ 6 miliar atau setara dengan sekitar Rp 100 triliun.

Selain itu, agenda pembahasan juga menyentuh progres proyek "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi. Konsep ini mencakup berbagai teknologi canggih seperti pembakaran, gasifikasi, hingga digesti anaerobik untuk mengubah limbah menjadi sumber daya bernilai seperti listrik, panas, atau bahan bakar. Tujuannya jelas, tidak hanya mengurangi volume sampah terbuka secara drastis, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi yang substansial dari limbah yang selama ini dianggap tidak berguna.

Pertemuan di Hambalang ini mengindikasikan komitmen kuat pemerintah terhadap percepatan investasi dan program hilirisasi di berbagai sektor. Dengan total investasi yang mencapai ratusan triliun rupiah dan fokus pada sektor strategis seperti hilirisasi dan energi terbarukan dari sampah, diharapkan proyek-proyek ini akan memberikan dampak positif yang masif bagi perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja di masa mendatang.