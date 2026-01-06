Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.8 C
Jakarta
Rabu, Januari 7, 2026
type here...
Jabar PosBerita

PANI Dekati Indeks Elite Dunia

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
PANI Dekati Indeks Elite Dunia
spot_img

Kabar gembira menyelimuti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Free float saham PANI melonjak signifikan dalam beberapa bulan terakhir, membuka gerbang menuju panggung investasi global. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, peningkatan ini mengubah lanskap investabilitas saham PANI secara drastis.

Data terkini menunjukkan, persentase free float saham PANI meroket dari 12,2% menjadi 15,91%. Lonjakan ini tidak hanya meningkatkan likuiditas saham di pasar, tetapi juga secara signifikan memperbesar peluang PANI untuk dipertimbangkan masuk ke dalam indeks saham bergengsi internasional seperti MSCI dan FTSE. Potensi ini diyakini akan menarik perhatian lebih banyak investor global.

Baca juga:  Dewan Komisioner LPS Periode 2025-2030 Terpilih, Siapa Saja?
PANI Dekati Indeks Elite Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Bagi para pelaku pasar, Indeks MSCI bukanlah nama asing. Ia dikenal sebagai tolok ukur standar global untuk mengukur kinerja pasar saham, menjadi barometer penting bagi investor institusi di seluruh dunia. Sebuah saham yang berhasil menembus indeks MSCI dianggap memiliki tingkat investabilitas yang tinggi, memenuhi kriteria ketat seperti likuiditas yang memadai, kapitalisasi pasar yang besar, dan tentu saja, free float yang cukup. Meskipun masuknya saham ke indeks ini sering kali memicu minat investor institusi, penting untuk dicatat bahwa hal tersebut tidak serta-merta menjamin kenaikan harga saham secara permanen.

Baca juga:  Teganya, Seorang Bayi Ditemukan Tewas Terbungkus Kresek

Peningkatan free float saham PANI ini bukan tanpa sebab. Berdasarkan informasi yang dihimpun jabarpos.id pada Selasa (6/1/2026), lonjakan tersebut terjadi pasca perusahaan sukses menggelar Rights Issue atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Aksi korporasi ini berhasil menghimpun dana segar senilai Rp 15,7 triliun. Sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan untuk mengakuisisi PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), yang kini menjadikan kepemilikan PANI atas saham CBDK mencapai 87%.

Selain itu, PT Multi Artha Pratama (MAP), yang merupakan pemegang saham utama PANI, turut berperan dalam meningkatkan persentase saham publik. MAP secara bertahap telah melakukan penjualan sahamnya di PANI, sebuah langkah strategis untuk memperbesar porsi saham yang beredar bebas di pasar.

Baca juga:  Awas! AI Jadi Senjata Baru Maling Kuras Rekening M-Banking

Hingga akhir Desember 2025, upaya-upaya ini membuahkan hasil signifikan. Free float PANI tercatat meningkat menjadi sekitar 15,91%, sementara kepemilikan MAP di PANI turun menjadi 84,09%. Dengan kondisi ini, PANI kini semakin dekat dengan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi bagian dari indeks elite dunia, membuka babak baru bagi perusahaan di kancah investasi internasional.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Aksi Direktur AYAM Bikin Penasaran Investor

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.8 ° C
28 °
26.1 °
81 %
1.5kmh
40 %
Sel
26 °
Rab
34 °
Kam
33 °
Jum
32 °
Sab
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  