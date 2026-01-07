Get
27.1 C
Jakarta
Rabu, Januari 7, 2026
Jabar Pos

Telkom Alami Pergeseran Kepemilikan Saham Ini Detailnya

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Telkom Alami Pergeseran Kepemilikan Saham Ini Detailnya
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur kepemilikan saham negara. Melalui laporan yang diterima jabarpos.id pada Rabu (7/1/2026), perubahan ini melibatkan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan PT Danantara Asset Management (DAM), menandai langkah strategis dalam konsolidasi kepemilikan negara.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), sebelum transaksi pengalihan, BP BUMN tercatat hanya memiliki 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna Telkom, yang memberikan hak suara sebesar 0,0000%. Kini, setelah pengalihan, BP BUMN menguasai tambahan 516.023.535 lembar Saham Seri B, menjadikan total persentase hak suaranya melonjak menjadi 0,52%, di samping kepemilikan Saham Seri A Dwiwarna.

Baca juga:  Sinyal The Fed, Rupiah Siap Ketiban Durian Runtuh?
Telkom Alami Pergeseran Kepemilikan Saham Ini Detailnya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di sisi lain, PT Danantara Asset Management (DAM) yang sebelumnya merupakan pemegang saham mayoritas dengan 51.602.353.559 lembar Saham Seri B atau setara 52,091% hak suara, kini kepemilikannya berkurang. Pasca-transaksi, DAM tetap menjadi pemegang saham mayoritas, namun dengan 51.086.330.024 lembar Saham Seri B, yang merepresentasikan 51,57% hak suara.

Manajemen Telkom menjelaskan bahwa saham yang dialihkan merupakan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp50,00 per lembar. Harga pengalihan saham ini ditetapkan berdasarkan nilai buku sementara sebesar Rp25.801.176.750,00. "Nilai ini bersifat sementara dan akan ditetapkan secara definitif kemudian berdasarkan Keputusan Kepala BP BUMN," demikian pernyataan manajemen.

Baca juga:  Superbank Kode Keras Soal IPO, Grab Jadi Kunci?

Informasi ini juga menegaskan kembali posisi Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan (Ultimate Beneficial Owner). Pengendalian ini diwujudkan melalui kepemilikan langsung BP BUMN yang kini memiliki 1 lembar Saham Seri A Dwiwarna dengan hak istimewa dan 516.023.535 lembar Saham Seri B, serta melalui DAM dengan 51.086.330.024 lembar Saham Seri B yang terkonsolidasi pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Baca juga:  Petani Muda Guncang Tradisi Panen Miliar

Perubahan struktur kepemilikan saham antara BP BUMN dan DAM ini bukan tanpa alasan. Langkah ini diambil dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang No. 16 Tahun 2025, yang merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pencatatan perubahan ini telah dilakukan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 6 Januari 2026.

