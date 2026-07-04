BNI Rayakan 80 Tahun Promo Spektakuler Menanti

Jakarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) merayakan hari ulang tahunnya yang ke-80 dengan meluncurkan serangkaian program spesial bertajuk ‘Terus Ada, Ada Terus’. Inisiatif ini merupakan bentuk apresiasi BNI kepada para nasabah setia yang telah memberikan kepercayaan selama delapan dekade. Informasi ini didapatkan jabarpos.id.

Melalui program istimewa ini, BNI menghadirkan beragam penawaran menarik di berbagai sektor penting kehidupan, mulai dari perjalanan, kuliner, fesyen, gaya hidup, elektronik, hingga kebutuhan rumah tangga. Kemudahan untuk menikmati promo-promo ini dapat diakses oleh nasabah melalui transaksi menggunakan QRIS wondr by BNI maupun berbagai jenis Kartu BNI.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa rangkaian promo HUT ke-80 ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BNI untuk memberikan nilai tambah kepada nasabah. "Selama 80 tahun, BNI telah menjadi teman setia yang mendampingi berbagai fase kehidupan masyarakat Indonesia. Melalui program ulang tahun ke-80 ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada nasabah sekaligus menghadirkan pengalaman bertransaksi yang lebih hemat, praktis, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari," ujar Okki dalam keterangan tertulisnya.

Salah satu penawaran paling menggiurkan yang disiapkan BNI adalah diskon hingga Rp8 juta untuk transaksi di Dwidayatour. Promo ini berlaku bagi pengguna Kartu Debit BNI, Kartu Kredit BNI, Kartu Debit BNI Emerald, serta Kartu Debit BNI Private. Periode promo berlangsung dari tanggal 4 hingga 31 Juli 2026, dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai produk perjalanan di seluruh outlet Dwidayatour.

Secara lebih rinci, pemegang Kartu Debit BNI wondr Multicurrency, Gold, dan Platinum dapat menikmati diskon Rp280.000 dengan minimum transaksi Rp5 juta. Sementara itu, nasabah prioritas pemegang Kartu Debit BNI Emerald dan BNI Private berhak atas diskon Rp480.000 dengan nominal transaksi yang sama. Masing-masing promo ini berlaku untuk 20 transaksi pertama selama periode program, dengan batasan satu kali penggunaan per nasabah.

Bagi pengguna Kartu Kredit BNI Platinum, Precious, Signature, World, Ultimate, dan Infinite, BNI menyediakan diskon hingga Rp8 juta untuk seluruh produk Dwidayatour. Penawaran ini dapat digabungkan dengan program cicilan 0% untuk tenor 3 atau 6 bulan melalui EDC BNI di outlet Dwidayatour, dengan syarat minimum transaksi Rp1 juta. Tak hanya itu, nasabah Kartu Kredit BNI juga berkesempatan memperoleh tambahan diskon hingga 30% melalui penukaran BNI Rewards Point, dengan maksimal potongan Rp1 juta.

Tidak hanya sektor perjalanan, BNI juga memanjakan nasabah di sektor kuliner dengan promo hemat hingga 80% di sejumlah merchant populer seperti JCO, Fore Coffee, Gyukaku, Pagi Sore, dan Sushi Hiro. Untuk kebutuhan rumah tangga dan elektronik, promo menarik tersedia di berbagai toko pilihan, antara lain Electronic City, Erafone, Mitra10, dan Dekoruma. Sementara itu, penggemar fesyen dan gaya hidup dapat menikmati diskon hingga Rp1,18 juta di merchant seperti Galeries Lafayette, SOGO, dan Sociolla.

Okki menambahkan, "Melalui rangkaian promo ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaat layanan digital BNI sekaligus memperoleh nilai tambah dalam setiap transaksi. Program ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk mendorong adopsi pembayaran digital yang aman, praktis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang."

Dengan mengusung tema ‘Terus Ada, Ada Terus’, BNI menegaskan kembali komitmennya untuk senantiasa hadir mendampingi kebutuhan finansial masyarakat. Melalui berbagai program apresiasi dan inovasi layanan digital, BNI berharap dapat terus memberikan pengalaman bertransaksi yang relevan, mudah, dan bernilai tambah bagi seluruh nasabahnya.