Pakar Bongkar Bahaya Tersembunyi Saldo Bank

Pakar keuangan kembali mengingatkan masyarakat agar tidak menimbun uang tunai dalam jumlah besar di rekening bank. Praktik ini, menurut jabarpos.id, bukan hanya berisiko terhadap keamanan dana, tetapi juga berpotensi menggerus nilai uang Anda seiring waktu. Mengelola keuangan dengan bijak di bank memerlukan pemahaman yang tepat tentang kapan dan berapa banyak dana yang sebaiknya disimpan.

Meskipun menyimpan uang di bank menawarkan likuiditas dan aksesibilitas, menumpuk dana berlebihan di satu tempat bisa mendatangkan masalah serius. Risiko penipuan atau kesalahan transaksi adalah ancaman nyata yang bisa membuat dana Anda sulit dikembalikan. Lebih jauh lagi, inflasi secara perlahan namun pasti akan mengikis daya beli uang tunai yang hanya didiamkan tanpa dialokasikan ke instrumen investasi lain.

Jessica Goedtel, seorang perencana keuangan bersertifikat, menyoroti bahwa rekening tabungan seringkali tidak memiliki perlindungan sekuat kartu kredit. "Ini berarti dana bisa lebih sulit untuk dikembalikan jika kartu Anda dibobol," jelasnya, seperti dikutip dari jabarpos.id. Oleh karena itu, menimbun uang tunai dalam jumlah besar di rekening bukanlah strategi yang cerdas.

Gregory Guenther menambahkan pandangannya, menyarankan agar dana yang disimpan di rekening untuk kebutuhan sehari-hari cukup untuk satu hingga dua minggu saja. Sisa dana sebaiknya dialokasikan ke instrumen yang lebih produktif. "Jika terlalu sedikit, Anda akan merasa cemas; tapi jika terlalu banyak, Anda akan kehilangan potensi pertumbuhan," ujarnya. Ia menekankan pentingnya menemukan titik keseimbangan pribadi agar hidup lebih tenang tanpa harus terus-menerus memeriksa saldo.

Penting untuk membedakan antara uang untuk kebutuhan sehari-hari dan dana darurat. Dana darurat ditujukan untuk pengeluaran besar yang tak terduga, seperti biaya medis mendesak atau kehilangan pekerjaan. Perencana keuangan umumnya merekomendasikan untuk menyisihkan dana darurat setara tiga hingga enam bulan pengeluaran di tempat terpisah yang mudah diakses, seperti rekening tabungan berbunga tinggi, agar uang selalu tersedia saat dibutuhkan tanpa risiko.

Selain itu, masyarakat yang berencana membuka rekening khusus dana darurat atau sekadar mengelola tabungan harian, wajib memahami aturan saldo minimum bank. Setiap produk tabungan memiliki ketentuan berbeda. Jika saldo rekening turun di bawah batas minimum yang ditetapkan, nasabah berisiko mengalami kendala transaksi bahkan hingga rekening menjadi tidak aktif. Memastikan dana di rekening tetap di atas batas minimum adalah kunci agar layanan perbankan dapat digunakan secara normal.

Berikut adalah contoh aturan saldo minimum dari beberapa bank besar di Indonesia per Juli 2026, yang penting untuk diketahui nasabah:

1. Bank Mandiri

Mandiri Tabungan Rupiah: Rp100 ribu

Mandiri Tabungan Now: Rp25 ribu

Mandiri Tabungan Payroll: Rp10 ribu

Mandiri TabunganKu: Rp20 ribu

Mandiri SiMakmur – Laku Pandai: Bebas biaya

2. BRI

BRI BritAma: Rp50 ribu

BRI Simpedes: Rp25 ribu

BRI Junio: Rp20 ribu

BRI BritAma Bisnis: Rp50 ribu

BRI SimPel: Rp5 ribu

BRI TabunganKu: Rp20 ribu

3. BNI

BNI Taplus: Rp150 ribu

BNI Taplus Muda: tanpa saldo minimum

BNI Taplus Anak: Sesuaikan perjanjian yang berlaku

BNI Taplus Bisnis: Mulai dari Rp0 untuk perorangan, dan Rp1 juta untuk non perorangan

BNI Tapenas: Rp100 ribu

BNI TabunganKu Rp20.000

Dengan memahami risiko penimbunan uang tunai, mengalokasikan dana secara strategis, dan mematuhi aturan saldo minimum bank, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih cerdas dan aman, menghindari potensi kerugian serta memaksimalkan nilai aset yang dimiliki.