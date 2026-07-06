Mitratel Tebar Cuan Raksasa Cek Tanggal Krusial Ini

Kabar gembira datang dari PT Dayamitra Telekomunikasi (Persero) Tbk (MTEL) atau Mitratel. Perusahaan infrastruktur telekomunikasi ini mengumumkan rencana pembagian dividen tunai yang fantastis untuk periode tahun buku 2025, mencapai Rp2,08 triliun. Angka ini setara dengan Rp25,6 per saham. Berdasarkan informasi yang dihimpun jabarpos.id dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Juli 2026, tanggal cum dividen ditetapkan pada Rabu, 8 Juli 2026.

Keputusan pembagian dividen jumbo ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang telah dilaksanakan pada 30 Juni 2026. Tanggal cum dividen, yang jatuh pada 8 Juli 2026, menjadi momen krusial bagi para investor. Ini adalah batas akhir bagi mereka yang ingin tercatat sebagai pemegang saham yang berhak menerima bagian keuntungan perusahaan.

Untuk memastikan investor tidak ketinggalan, berikut adalah rincian jadwal penting terkait pembagian dividen Mitratel:

Cum Dividen: Rabu, 8 Juli 2026

Rabu, 8 Juli 2026 Tanggal Pencatatan Pemegang Saham (Recording Date): Jumat, 10 Juli 2026 pukul 16.15 WIB

Jumat, 10 Juli 2026 pukul 16.15 WIB Tanggal Pembayaran Dividen: Kamis, 31 Juli 2026

Pembagian dividen tunai sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham ini setara dengan 98% dari laba bersih perseroan. Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, dengan pendapatan mencapai Rp9,53 triliun, dan EBITDA sebesar Rp7,83 triliun.

Rasio pembayaran dividen (payout ratio) sebesar 98% ini menempatkan Mitratel sebagai salah satu yang tertinggi di industrinya. Ini juga menandai tahun kedua berturut-turut Mitratel membagikan dividen dengan payout ratio yang sama. Konsistensi ini mencerminkan komitmen kuat perseroan untuk secara optimal memberikan imbal hasil kepada pemegang saham, sekaligus tetap mempertahankan kapasitas investasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko, dalam RUPST Tahun Buku 2025 lalu, menegaskan bahwa pencapaian tersebut adalah buah dari strategi bisnis yang dijalankan secara konsisten. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham dan investasi strategis untuk pertumbuhan masa depan.

"Kinerja tahun 2025 mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadi landasan bagi fase pertumbuhan berikutnya," ujar Theodorus. "Kami terus menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui dividen yang konsisten, investasi pada peluang pertumbuhan baru, dan transformasi menuju Next Generation Tower Company. Dengan fondasi tersebut, kami optimistis dapat terus memperkuat kepemimpinan Mitratel sebagai perusahaan infrastruktur digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara."

Dengan prospek yang cerah dan komitmen kuat terhadap pemegang saham, Mitratel terus memantapkan posisinya sebagai pemain kunci di sektor infrastruktur digital, menjanjikan potensi keuntungan yang menarik bagi para investornya.