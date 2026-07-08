IHSG Terjun Bebas Status Pasar RI Terancam

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat koreksi signifikan pada perdagangan Selasa, 7 Juli 2026, mengakhiri tren penguatan enam hari beruntun yang sempat memupuk optimisme di kalangan investor. Menurut laporan jabarpos.id, indeks acuan pasar modal Indonesia ini ditutup anjlok 1,89% atau setara 113,12 poin, parkir di level 5.873,37. Penurunan ini cukup mengejutkan setelah serangkaian kenaikan.

Aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari itu cukup ramai, dengan nilai transaksi mencapai Rp 10,55 triliun. Sebanyak 22,70 miliar saham berpindah tangan dalam 1,97 juta kali transaksi. Namun, sentimen negatif mendominasi, tercermin dari mayoritas saham yang merosot. Tercatat, 482 saham melemah, jauh melampaui 191 saham yang menguat, sementara 116 saham lainnya stagnan.

Hampir seluruh sektor industri mencatatkan pelemahan, dengan sektor barang baku, properti, dan konsumer mengalami koreksi paling dalam. Saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) seperti BBCA, BBRI, AMMN, BMRI, dan BREN menjadi penekan utama yang menarik IHSG ke zona merah. Di sisi lain, beberapa emiten seperti TLKM, JECX, UNTR, dan ENRG berupaya menahan laju penurunan agar tidak semakin dalam.

Penurunan drastis IHSG ini tak lepas dari sentimen negatif yang datang dari lembaga penyedia indeks global S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). Meskipun S&P DJI masih mempertahankan status Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai ‘Emerging Market’ atau pasar berkembang, mereka mengeluarkan peringatan keras yang berpotensi mengubah klasifikasi tersebut di masa mendatang jika masalah fundamental tidak segera diatasi.

Dalam laporan "Country Classification – 2026/2027 Watchlist" yang dirilis bertepatan dengan anjloknya IHSG, S&P DJI secara resmi memasukkan Indonesia ke dalam daftar pantauan (Watchlist 2027). Ini berarti, status Indonesia sebagai pasar berkembang akan dievaluasi ulang pada tinjauan tahunan 2027, dengan potensi direklasifikasi menjadi ‘Special Measures’ atau bahkan ‘Frontier Market’ – sebuah penurunan kasta yang signifikan.

Akar permasalahan yang menjadi sorotan S&P DJI adalah kurangnya transparansi kepemilikan saham, yang berdampak langsung pada likuiditas pasar dan keandalan pembentukan harga. Investor institusi global mengeluhkan minimnya keterbukaan struktur kepemilikan saham di BEI, serta adanya dugaan pola perdagangan terkoordinasi. Kondisi ini menyulitkan investor asing untuk mengukur free float (saham beredar bebas) yang sebenarnya dan menimbulkan keraguan terhadap kewajaran harga pasar.

Meskipun demikian, S&P DJI juga mencatat bahwa otoritas di Indonesia, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, telah mengambil langkah-langkah regulasi untuk mengatasi isu-isu tersebut. Namun, peringatan tegas tetap dilayangkan: jika perbaikan signifikan tidak terlihat, Indonesia berisiko besar untuk direklasifikasi menjadi ‘Frontier Market’ pada tinjauan 2027. Sebaliknya, peningkatan transparansi dan likuiditas akan memperkuat posisi Indonesia sebagai ‘Emerging Market’.

Peringatan dari S&P DJI ini bukan yang pertama. Sebelumnya, lembaga indeks global terkemuka lainnya, MSCI, juga telah menyoroti kondisi pasar modal Indonesia. Dalam "MSCI 2026 Market Classification Review" yang dirilis akhir Juni 2026, MSCI memang mempertahankan status ‘Emerging Market’ bagi Indonesia, namun menurunkan peringkat kriteria "Information Flow" (arus informasi) dari kategori ‘tanpa masalah’ menjadi ‘perlu perbaikan’.

MSCI menyoroti tiga persoalan struktural yang hampir identik dengan kekhawatiran S&P: ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, indikasi pola perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga, serta kurangnya ketersediaan informasi dalam bahasa Inggris bagi investor asing. MSCI juga memberikan ultimatum: jika tidak ada kemajuan yang memadai hingga tinjauan indeks November 2026, Indonesia berisiko direklasifikasi dari ‘Emerging Market’ menjadi ‘Frontier Market’.

Tekanan dari kedua lembaga indeks global ini telah membuahkan konsekuensi nyata. Sepanjang tahun berjalan, pasar saham Indonesia mencatat net foreign sell (penjualan bersih oleh investor asing) sekitar US$3,6 miliar. Penurunan kelas oleh MSCI maupun S&P akan memicu arus keluar modal yang lebih besar, mengingat banyak dana investasi pasif global yang terikat pada klasifikasi pasar tertentu. Ini menjadi tantangan serius bagi stabilitas pasar modal domestik.