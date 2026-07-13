BNI Perketat KUR Ini Alasannya

Author Image

Endang Wulansari

14 Juli 2026, 00:04 WIB

Share

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI secara gencar memperkuat tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini diambil untuk memastikan pembiayaan program pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran, terukur, dan senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian. Menurut informasi yang dihimpun jabarpos.id, serangkaian penguatan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari analisis kredit, verifikasi calon debitur, proses pencairan, pemantauan penggunaan dana, digitalisasi sistem, hingga audit berkala.

Okki Rushartomo, Corporate Secretary BNI, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud komitmen perseroan dalam menjaga kualitas dan integritas penyaluran KUR. "BNI bertekad memastikan setiap rupiah KUR diterima oleh pelaku usaha yang memang berhak dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya," ungkap Okki dalam keterangan tertulis yang diterima jabarpos.id pada Senin (13/7/2026). Ia menambahkan, penguatan tata kelola ini mencakup setiap tahapan, dari analisis awal hingga evaluasi kualitas kredit.

BNI Perketat KUR Ini Alasannya
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Salah satu terobosan penting yang diterapkan BNI adalah analisis kredit secara langsung atau one-on-one dengan para petani, tanpa melibatkan agen penagih (CA). Pendekatan ini memungkinkan bank untuk menggali informasi secara mendalam dan akurat mengenai profil usaha, kebutuhan pembiayaan, kapasitas pembayaran, serta rencana pemanfaatan dana dari calon debitur.

Also Read

Rupiah Terkini S&P Punya Prediksi Berani

IHSG Anjlok Saat Presiden Bicara Bos Bursa Buka Suara

KOSPI Anjlok Parah Ada Apa

Angola Guncang Dominasi Dolar

Investor Buru Aset Ini di Tengah Gejolak Global

Tak berhenti di situ, BNI juga mengoptimalkan pola penyaluran kredit berbasis ekosistem (ecosystem-based financing). Skema ini melibatkan kolaborasi erat dengan perusahaan inti, yang merupakan nasabah korporasi BNI dan berfungsi sebagai offtaker. Perusahaan inti ini tidak hanya menyerap hasil produksi, tetapi juga memberikan pendampingan usaha dan memantau pelaksanaan kredit. "Pendekatan ini menjamin adanya pendampingan berkelanjutan, pemantauan usaha, dan kepastian pasar bagi hasil produksi petani, sehingga pembiayaan tidak hanya tersalurkan tetapi juga menopang keberlanjutan usaha debitur," jelas Okki.

Untuk efektivitas pengawasan, BNI memberlakukan pembatasan radius operasional. Kebijakan ini dirancang untuk mempermudah proses Know Your Customer (KYC), verifikasi usaha, pemantauan lahan, serta pengawasan aktivitas debitur pasca-pencairan dana. Dengan demikian, unit terkait dapat melakukan pengenalan dan pemantauan debitur secara lebih dekat dan optimal.

Aspek teknologi juga menjadi fokus utama. Proses kredit kini sepenuhnya didigitalisasi, memungkinkan pemantauan data debitur secara lebih terukur. Sistem ini memungkinkan BNI untuk melacak nama petani, lokasi lahan, tahapan budidaya, perkembangan usaha, hingga detail penggunaan kredit oleh setiap debitur. "Digitalisasi ini krusial untuk memantau secara presisi dan menjaga kualitas kredit," tambah Okki.

Selain itu, monitoring berkala menjadi standar operasional untuk memastikan usaha debitur berjalan sesuai rencana, penggunaan dana tepat sasaran, dan kualitas kredit tetap prima. Audit rutin juga dilakukan pada setiap pemberian kredit guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan, mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini, serta memperkuat akuntabilitas semua pihak.

Okki juga menekankan bahwa penguatan tata kelola ini selaras dengan komitmen BNI dalam menindaklanjuti setiap indikasi penyimpangan secara objektif. Terkait dugaan penyimpangan KUR di Jember, BNI menegaskan bahwa proses hukum yang sedang berjalan merupakan buah dari laporan perseroan sendiri kepada aparat penegak hukum, setelah menemukan indikasi penyimpangan dalam pengajuan dan penyaluran kredit. "Kasus Jember ini berawal dari laporan BNI. Kami menghormati dan akan bersikap kooperatif penuh dalam proses penyidikan," tegas Okki.

BNI secara tegas menerapkan prinsip zero tolerance terhadap segala bentuk penipuan dan pelanggaran. Setiap pihak, baik internal maupun eksternal, yang terbukti melanggar akan ditindaklanjuti sesuai hukum dan peraturan perusahaan. Okki menegaskan bahwa tindakan individu yang melanggar tidak mencerminkan kebijakan atau praktik perseroan secara keseluruhan. BNI selalu memastikan penyaluran kredit berlandaskan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai salah satu pilar penyalur KUR, BNI mengukuhkan komitmennya untuk terus membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif. Dengan serangkaian inovasi seperti analisis langsung kepada petani, pembiayaan berbasis ekosistem, pembatasan radius pemantauan, digitalisasi proses, monitoring berkala, dan audit rutin, BNI berharap penyaluran KUR akan semakin terukur, transparan, dan benar-benar tepat sasaran.

Related Post

Rupiah Terkini S&P Punya Prediksi Berani

Rupiah Terkini S&P Punya Prediksi Berani

Jul. 13, 2026

Bagi para pemegang dolar, bersiaplah untuk proyeksi yang menarik. Lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan

IHSG Anjlok Saat Presiden Bicara Bos Bursa Buka Suara

IHSG Anjlok Saat Presiden Bicara Bos Bursa Buka Suara

Jul. 13, 2026

Spekulasi yang mengaitkan pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan setiap pidato Presiden Prabowo Subianto menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Menanggapi isu tersebut, Bursa

KOSPI Anjlok Parah Ada Apa

KOSPI Anjlok Parah Ada Apa

Jul. 13, 2026

Kepanikan melanda bursa saham Korea Selatan pada Senin (13/7/2026) ketika indeks acuan Korea Composite Stock Price Index (KOSPI) anjlok lebih dari 8% dalam perdagangan intraday,

Angola Guncang Dominasi Dolar

Angola Guncang Dominasi Dolar

Jul. 13, 2026

Sebuah langkah signifikan yang menandai pergeseran dalam lanskap keuangan global baru-baru ini diumumkan oleh Bank Sentral Angola. Negara Afrika ini secara resmi memasukkan mata uang

Investor Buru Aset Ini di Tengah Gejolak Global

Investor Buru Aset Ini di Tengah Gejolak Global

Jul. 13, 2026

Gejolak geopolitik dan ekonomi global yang tak kunjung mereda memicu kekhawatiran di kalangan investor. Di tengah sentimen yang menantang dari penilaian indeks provider global terhadap

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com