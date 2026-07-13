Angola Guncang Dominasi Dolar

Sebuah langkah signifikan yang menandai pergeseran dalam lanskap keuangan global baru-baru ini diumumkan oleh Bank Sentral Angola. Negara Afrika ini secara resmi memasukkan mata uang Yuan China ke dalam daftar aset yang dapat digunakan bank-bank lokal untuk memenuhi kewajiban dana cadangan mereka. Keputusan ini, seperti dilaporkan oleh jabarpos.id, bukan sekadar perubahan administratif, melainkan sinyal kuat dari tren ‘dedolarisasi’ yang semakin nyata di kancah internasional.

Dengan kebijakan baru ini, bank-bank komersial di Angola kini memiliki opsi lebih luas selain Dolar AS, Euro, dan Rand Afrika Selatan untuk memenuhi cadangan wajib mereka. Cadangan wajib sendiri merupakan instrumen krusial yang mengharuskan bank menyimpan sebagian dana di bank sentral, berfungsi sebagai pengaman stabilitas sistem keuangan dan pengelola likuiditas perbankan nasional.

Meskipun Dolar AS masih memegang kendali sebagai mata uang cadangan dan transaksi perdagangan internasional yang dominan secara global, keputusan Angola ini menambah daftar panjang negara berkembang yang berupaya mendiversifikasi portofolio mata uang mereka. Upaya pengurangan ketergantungan pada greenback ini dipicu oleh berbagai pertimbangan, mulai dari risiko sanksi ekonomi yang diberlakukan AS, tingginya biaya transaksi lintas negara, hingga pergeseran fundamental dalam peta kekuatan ekonomi dunia.

Peningkatan pengaruh Yuan di benua Afrika bukanlah fenomena baru. China telah lama memposisikan diri sebagai mitra dagang terbesar bagi banyak negara di Afrika, sekaligus menjadi sumber pembiayaan utama untuk berbagai proyek infrastruktur berskala besar di kawasan tersebut. Hubungan ekonomi yang erat ini menjadi landasan kuat bagi penerimaan Yuan di kancah finansial regional.

Khususnya bagi Angola, ikatan ekonomi dengan Tiongkok terjalin sangat erat. Angola dikenal sebagai salah satu pemasok utama minyak mentah bagi pasar China. Sebagai imbalannya, Beijing telah menyalurkan pinjaman bernilai miliaran Dolar AS yang vital untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan infrastruktur di negara Afrika bagian barat tersebut, menciptakan simbiosis ekonomi yang mendalam.

Oleh karena itu, keputusan Angola untuk mengakui Yuan sebagai salah satu mata uang cadangan perbankan dapat dilihat sebagai manifestasi nyata dari tren dedolarisasi yang kian menguat. Ini terutama terjadi di negara-negara berkembang yang memiliki hubungan dagang dan investasi yang kokoh dengan China, menandakan era baru dalam dinamika keuangan global yang mungkin akan terus berevolusi.