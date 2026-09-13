Jurus Investasi Sultan di Era Penuh Gejolak

Author Image

Endang Wulansari

14 September 2026, 04:04 WIB

Share

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global, para nasabah kelas atas atau ‘sultan’ dihadapkan pada tantangan besar dalam menempatkan investasi mereka. jabarpos.id melaporkan, General Manager Divisi Wealth Management BNI, Henny Eugenia, membeberkan strategi khusus yang diterapkan untuk mengelola aset nasabah tajir BNI Emerald dan BNI Private, terutama menjelang tahun 2026.

Sentimen pasar global yang bergejolak, dipicu oleh konflik geopolitik dan potensi kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral seperti The Fed dan Bank Indonesia, menjadi faktor krusial yang dipertimbangkan. Kondisi ini menuntut pendekatan investasi yang lebih adaptif dan cermat dari para investor, terutama mereka yang memiliki portofolio besar.

Jurus Investasi Sultan di Era Penuh Gejolak
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Henny Eugenia menjelaskan bahwa pilihan aset dan strategi investasi bagi nasabah BNI Emerald dan BNI Private dirancang secara personal, disesuaikan dengan ‘risk appetite’ atau profil risiko masing-masing individu. Prioritas utama adalah keseimbangan antara likuiditas aset yang memadai dan potensi imbal hasil yang optimal.

Also Read

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Dinamika global yang terus berubah, termasuk kemungkinan penyesuaian suku bunga oleh The Fed maupun BI Rate, mengharuskan nasabah untuk secara berkala melakukan rebalancing portofolio. Ini adalah langkah proaktif untuk memastikan alokasi aset tetap sesuai dengan tujuan investasi di tengah kondisi pasar yang tidak menentu. Dalam diskusi di program Power Lunch CNBC, Henny Eugenia menegaskan bahwa peran wealth management menjadi krusial dalam membimbing nasabah kaya melewati periode penuh tantangan ini.

Dengan demikian, pengelolaan kekayaan bagi nasabah tajir di era ketidakpastian global bukan sekadar tentang memilih instrumen investasi, melainkan tentang strategi adaptif, pemahaman mendalam terhadap risiko, dan kemampuan untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan tepat.

Related Post

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

BYAN Gegerkan Pasar di Tengah Isu Akuisisi Haji Isam

Sep. 15, 2026

Jakarta – PT Bayan Resources Tbk (BYAN) mengguncang pasar dengan pengumuman krusial terkait operasional bisnis batu baranya. jabarpos.id melaporkan, di tengah kencangnya rumor akuisisi oleh

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

IHSG Anjlok Rupiah Melemah Ini Biang Keroknya

Sep. 15, 2026

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali terperosok, diiringi pelemahan signifikan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada perdagangan Senin (14/09). Kondisi ini, menurut

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

BSI Gelar Lelang Akbar Ribuan Aset Menanti

Sep. 15, 2026

Bank Syariah Indonesia (BSI) kembali menggulirkan program Gebyar Lelang Serentak (GREAT BSI) 2026. Melalui inisiatif ini, BSI menyiapkan sekitar 2.000 frekuensi lelang aset dengan penawaran

Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta

Gejolak Global Hantam Bursa Jakarta

Sep. 15, 2026

Jakarta – Pasar keuangan Indonesia dilanda tekanan hebat pada Senin (14/09/2026), seiring dengan memanasnya ketegangan di Timur Tengah dan bayang-bayang kenaikan suku bunga acuan The

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Warisan Raksasa Empat Hartono Kalahkan Taipan Senior

Sep. 15, 2026

Empat pewaris mendiang konglomerat Michael Bambang Hartono kini meroket ke jajaran orang terkaya di Tanah Air, bahkan mengungguli posisi taipan-taipan senior yang sudah lama malang

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com