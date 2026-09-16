INKA Ambil Langkah Drastis Demi Masa Depan

PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA segera merespons arahan serius dari Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Perusahaan pelat merah ini berkomitmen penuh untuk melakukan pembenahan fundamental dan mempercepat transformasi demi menjamin keberlanjutan bisnisnya di masa depan, demikian laporan dari jabarpos.id pada Rabu lalu.

General Manager Corporate Secretary PT INKA (Persero), Bambang Sutrisno, menegaskan bahwa perseroan akan melancarkan serangkaian perbaikan komprehensif. Perbaikan ini mencakup segala aspek, mulai dari penyempurnaan proses internal hingga peningkatan efektivitas dalam setiap pelaksanaan proyek. "Kami menindaklanjuti arahan BP BUMN dengan mempercepat transformasi yang sedang berjalan. Prioritas utama kami adalah membangun fondasi perusahaan yang lebih kokoh, mengoptimalkan proses bisnis, dan memperkuat kapabilitas dalam menuntaskan setiap proyek," jelas Bambang dalam pernyataan resminya.

Sutrisno lebih lanjut merinci bahwa pembenahan akan difokuskan pada penguatan sinergi antar berbagai tahapan kunci. Ini meliputi integrasi yang lebih erat antara perencanaan strategis, pengelolaan kontrak yang cermat, pelaksanaan proyek yang efisien, proses produksi yang terstandarisasi, hingga penyelesaian pekerjaan yang memuaskan bagi pelanggan.

Selain itu, INKA juga tak henti-hentinya mengupayakan perbaikan signifikan pada kondisi likuiditas dan struktur keuangan perusahaan. Disiplin dalam pengelolaan proyek, menurutnya, menjadi kunci vital untuk mendongkrak kinerja. Ini mencakup pengendalian ketat terhadap jadwal, biaya, mitigasi risiko, serta pemenuhan komitmen kepada para pelanggan.

"Setiap proyek wajib dikelola dengan disiplin tinggi sejak fase awal, meliputi aspek teknis, kontraktual, dan finansial," tegas Bambang. "Dengan manajemen yang semakin prima, setiap pekerjaan harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan sekaligus memperkuat posisi keuangan dan operasional perusahaan."

Tak hanya itu, INKA juga memfokuskan diri pada penguatan proses produksi dan sistem kualitas. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa setiap sarana perkeretaapian yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar keselamatan dan keandalan yang ketat, tetapi juga melampaui ekspektasi persyaratan yang ditetapkan.

Lebih jauh, transformasi ini juga mengusung misi besar untuk menjaga dan mengembangkan kapabilitas industri perkeretaapian nasional secara menyeluruh. Ini mencakup peningkatan kemampuan rekayasa (engineering) dan manufaktur, pengembangan tenaga kerja terampil, adopsi teknologi mutakhir, hingga penguatan ekosistem industri pendukung.

"Visi kami bukan sekadar membangun keberlanjutan perusahaan semata, melainkan juga memajukan kapabilitas industri perkeretaapian Indonesia secara keseluruhan," pungkas Bambang. "Oleh karena itu, INKA harus tumbuh menjadi entitas yang semakin sehat, profesional, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di sektor perkeretaapian."