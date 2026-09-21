OJK Ungkap Kunci Bank Aman Hadapi Kenaikan Bunga

Author Image

Endang Wulansari

22 September 2026, 00:31 WIB

Share

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melayangkan peringatan tegas kepada sektor perbankan. Lembaga pengawas ini mendesak agar bank-bank mencermati betul kapasitas pembayaran para debitur serta potensi lonjakan risiko kredit sebelum memutuskan untuk menaikkan suku bunga pinjaman, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Informasi ini didapat jabarpos.id dari pernyataan resmi OJK.

Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menjelaskan bahwa hingga Juli 2026, tingkat suku bunga perbankan terus merangkak naik seiring dengan pergerakan BI Rate. Secara akumulatif, periode April hingga Juli 2026 mencatat kenaikan BI Rate sebesar 100 basis poin (bps). Kenaikan ini diikuti oleh peningkatan rata-rata tertimbang suku bunga Dana Pihak Ketiga (DPK) rupiah sebesar 19 bps dan kenaikan terbatas pada suku bunga kredit rupiah sebesar 15 bps.

OJK Ungkap Kunci Bank Aman Hadapi Kenaikan Bunga
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Perkembangan ini mengindikasikan bahwa penyaluran dampak kenaikan BI Rate ke suku bunga kredit terjadi secara progresif dan bertahap," ujar Dian dalam jawaban tertulisnya pada Senin (21/9/2026). Ia menambahkan, penentuan suku bunga oleh setiap bank sangat dipengaruhi oleh strategi internal serta struktur biaya, terutama biaya pendanaan (Cost of Fund/CoF) yang mereka miliki. Dalam kondisi suku bunga global dan BI Rate yang meningkat, penyesuaian suku bunga perbankan pada dasarnya merupakan respons alami terhadap perubahan biaya pendanaan dan dinamika pasar.

Also Read

Revolusi Saham Gocap Dimulai

Perempuan Indonesia Genggam Sukuk Ritel

Investasi Rakyat Pecahkan Rekor Negara Panen Triliunan

Gaji ASN Pindah Bank OJK Ungkap Risiko Tersembunyi

Terungkap Rahasia Investor Kelas Dunia Bukan Cuma Pilih Saham

"Dalam proses penyesuaian ini, perbankan diharapkan agar senantiasa mempertimbangkan kemampuan bayar debitur dan potensi peningkatan risiko kredit apabila penyesuaian suku bunga kredit dilakukan terlalu cepat dan dengan besaran yang tinggi," tegas Dian.

Dengan demikian, bank diharapkan mampu menjaga harmonisasi antara manajemen biaya pendanaan, kualitas aset, dan kelangsungan penyaluran kredit. Selain itu, optimalisasi strategi pendanaan, khususnya dengan meningkatkan porsi dana murah (low-cost funding), menjadi krusial. Upaya ini dinilai vital untuk menciptakan fleksibilitas dalam penetapan suku bunga kredit, sekaligus menjaga daya saing dan profitabilitas di tengah gejolak pasar yang terus berubah.

OJK secara konsisten mengimbau bank untuk mengimplementasikan penyesuaian suku bunga secara bertahap dan terukur, agar tetap selaras dengan dinamika pasar serta menjaga stabilitas rasio keuangan. Lebih lanjut, perbankan juga diminta untuk tetap memastikan transparansi informasi dan perlindungan konsumen dalam menyampaikan detail terkait produk perbankan. Bank wajib menjaga keterbukaan komunikasi produk, termasuk struktur biaya dan risiko, guna memastikan nasabah dapat mengambil keputusan finansial yang bijak berdasarkan informasi yang memadai.

Sebagai gambaran umum, data OJK menunjukkan bahwa total kredit perbankan per Juli 2026 mencapai Rp9.135 triliun, mencatat pertumbuhan impresif 13,58% secara tahunan (yoy). Angka ini meningkat dibandingkan pertumbuhan Juni 2026 yang sebesar 12,67% yoy. Menariknya, ekspansi kredit yang signifikan ini belum menimbulkan tekanan berarti pada kualitas aset perbankan. Rasio kredit bermasalah (NPL) gross tercatat stabil di angka 2,10%, hanya sedikit naik dari 2,09% pada bulan sebelumnya. Bahkan, NPL net justru menunjukkan perbaikan, turun menjadi 0,81% dari 0,82%. Demikian pula, rasio Loan at Risk (LAR) mengalami penurunan menjadi 8,39% dari 8,47% pada bulan sebelumnya.

Related Post

Revolusi Saham Gocap Dimulai

Revolusi Saham Gocap Dimulai

Sep. 22, 2026

Bursa Efek Indonesia (BEI) bersiap meluncurkan perubahan fundamental terkait batasan harga terendah saham dan mekanisme Auto Rejection (AR). Mulai Senin, 28 September 2026, saham yang

Perempuan Indonesia Genggam Sukuk Ritel

Perempuan Indonesia Genggam Sukuk Ritel

Sep. 21, 2026

Jakarta – Fenomena menarik terungkap dari hasil penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel seri SR025. Instrumen investasi syariah ini ternyata mayoritas diboyong oleh kaum

Investasi Rakyat Pecahkan Rekor Negara Panen Triliunan

Investasi Rakyat Pecahkan Rekor Negara Panen Triliunan

Sep. 21, 2026

Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan suntikan dana segar senilai Rp 29,77 triliun. Angka fantastis ini diperoleh dari kesuksesan penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ritel seri

Gaji ASN Pindah Bank OJK Ungkap Risiko Tersembunyi

Gaji ASN Pindah Bank OJK Ungkap Risiko Tersembunyi

Sep. 21, 2026

Wacana pemindahan pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi sorotan utama. jabarpos.id mencatat,

Terungkap Rahasia Investor Kelas Dunia Bukan Cuma Pilih Saham

Terungkap Rahasia Investor Kelas Dunia Bukan Cuma Pilih Saham

Sep. 21, 2026

Banyak investor fokus mencari saham ‘emas’, namun seringkali melupakan fondasi krusial: manajemen modal yang tepat. Padahal, strategi ini, yang dikenal sebagai value investing, adalah kunci

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com