Terungkap Rahasia Investor Kelas Dunia Bukan Cuma Pilih Saham

Banyak investor fokus mencari saham ‘emas’, namun seringkali melupakan fondasi krusial: manajemen modal yang tepat. Padahal, strategi ini, yang dikenal sebagai value investing, adalah kunci keberlanjutan dan pertumbuhan aset dalam jangka panjang, demikian dilaporkan jabarpos.id. Prinsip ini, yang dipopulerkan oleh investor legendaris Warren Buffett, menekankan pentingnya tidak hanya memilih perusahaan yang baik, tetapi juga mengelola portofolio dengan bijak.

Kesuksesan konsisten Warren Buffett, ikon investasi Amerika Serikat, menjadi bukti nyata keampuhan value investing. Namun, sekadar memahami fundamental perusahaan saja tidak cukup. Tanpa manajemen keuangan yang solid, seorang investor berisiko membuat keputusan keliru, seperti menempatkan terlalu banyak modal pada satu saham, atau panik saat pasar bergejolak tidak sesuai ekspektasi.

Melihat urgensi ini, CNBC Indonesia kembali menghadirkan Kelas Cuan secara daring, khusus dirancang untuk mengupas tuntas ‘Money Management dalam Value Investing’. Acara ini menjadi wadah edukasi komprehensif bagi para Sobat Cuan yang ingin mendalami seluk-beluk manajemen keuangan dan investasi. Peserta juga akan diajak menyelami perspektif industri batu bara langsung dari pelaku di lapangan, memberikan wawasan berharga sebelum mengambil keputusan investasi di sektor tersebut.

Sesi belajar ini akan dipandu oleh moderator Maria Katarina, dengan menghadirkan dua pakar terkemuka: Value Investor Rivan Kurniawan dan Financial Expert CNBC Indonesia Ayyi Hidayah. Mereka akan mengupas berbagai aspek krusial, mulai dari pentingnya money management dalam value investing, strategi menentukan porsi investasi yang optimal pada saham, hingga mengidentifikasi kesalahan umum dalam manajemen keuangan yang sering dilakukan investor, serta cara membangun strategi investasi yang disiplin dan berkelanjutan.

Dengan mengikuti Kelas Cuan ini, para Sobat Cuan diharapkan memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi money management dalam value investing. Ini mencakup cara mengalokasikan modal secara efektif, menentukan posisi investasi yang tepat, menghadapi gejolak volatilitas pasar, hingga menjaga konsistensi dan disiplin dalam berinvestasi untuk jangka panjang.

Jangan lewatkan kesempatan berharga ini! Kelas Cuan "Money Management dalam Value Investing" akan diselenggarakan pada Jumat, 25 September 2026, pukul 16.00 WIB. Dengan investasi sebesar Rp 100.000, Anda sudah bisa mengakses ilmu aplikatif dan mendapatkan e-certificate setelah acara. Periode penjualan tiket berlangsung dari 18-25 September 2026, mulai pukul 15.00 WIB. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan yang tersedia untuk mengamankan tempat Anda!

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