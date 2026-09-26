Untung Miliaran Tapi Berujung Penjara

Jabarpos.id – Sebuah kisah tragis sekaligus ironis datang dari Amerika Serikat, di mana sebuah keputusan impulsif demi mengejar keuntungan instan justru menghancurkan kehidupan sebuah keluarga. Bermula dari kebiasaan bekerja dari rumah (WFH), seorang pria bernama Tyler Loudon secara tidak sengaja mendapatkan informasi rahasia yang mengubah nasib finansialnya dalam sekejap, namun berakhir di balik jeruji besi.

Kejadian ini bermula saat Loudon tanpa sengaja menguping percakapan telepon antara istrinya dengan atasan di kantor. Sang istri, yang menjabat sebagai manajer merger dan akuisisi di perusahaan raksasa minyak dan gas, BP, tengah membahas rencana besar perusahaan untuk mengakuisisi TravelCenters of America. Informasi yang seharusnya dijaga ketat sebagai rahasia negara perusahaan tersebut, justru menjadi celah bagi Loudon untuk melakukan praktik ilegal insider trading.

Tanpa sepengetahuan istrinya, Loudon mulai melakukan aksi borong saham secara metodis. Sejak akhir Desember 2022, ia menguras akun pialang pribadi hingga dana pensiunnya (Roth IRA) untuk membeli puluhan ribu lembar saham TravelCenters of America. Strategi "diam-diam" ini membuahkan hasil manis saat pengumuman akuisisi resmi dirilis pada Februari 2023, yang memicu lonjakan harga saham hingga lebih dari 70 persen. Loudon berhasil meraup keuntungan fantastis mencapai US$1,76 juta atau setara dengan Rp29 miliar.

Namun, pepatah mengatakan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Keuntungan besar tersebut memicu kecurigaan otoritas pasar modal. Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) mulai melakukan penyelidikan terkait transaksi mencurigakan tersebut. Saat tekanan penyelidikan mulai terasa di lingkungan kerja istrinya, Loudon akhirnya mengaku kepada sang istri mengenai transaksi saham yang ia lakukan.

Pengakuan jujur tersebut justru menjadi bumerang yang menghancurkan rumah tangga mereka. Sang istri, yang merasa terkejut dan tidak terlibat dalam kebocoran informasi tersebut, memilih untuk melaporkan tindakan suaminya kepada pihak perusahaan. Meski BP menyatakan tidak menemukan bukti bahwa sang istri sengaja membocorkan rahasia perusahaan, ia tetap harus kehilangan pekerjaannya akibat skandal tersebut.

Dampak dari tindakan ceroboh Loudon tidak hanya merusak karier istrinya, tetapi juga menghancurkan kehidupan pribadinya. Pasangan ini akhirnya memutuskan untuk bercerai. Di ranah hukum, Tyler Loudon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan federal. Ia dijatuhi hukuman dua tahun penjara, satu tahun masa pembebasan bersyarat, serta denda tambahan sebesar US$10.000.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para profesional mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, bahkan di dalam lingkungan rumah yang paling pribadi sekalipun. Keuntungan miliaran rupiah yang didapat secara ilegal ternyata tidak sebanding dengan harga mahal yang harus dibayar: kehilangan pekerjaan, keluarga, dan kebebasan.