Misteri Emas 16 Kilogram di Sawah Klaten

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Endang Wulansari

26 September 2026, 10:31 WIB

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Jabarpos.id – Sebuah peristiwa tak terduga yang mengubah hidup seorang petani kecil menjadi catatan sejarah arkeologi terbesar di Indonesia. Cipto Suwarno, seorang petani asal Desa Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah, awalnya hanya berniat melakukan pekerjaan rutin untuk memperbaiki sistem irigasi di lahan miliknya. Namun, siapa sangka, ayunan cangkulnya justru menyingkap tabir kekayaan masa lalu yang terkubur selama berabad-abad.

Kejadian fenomenal ini bermula pada tahun 1990. Saat itu, kondisi sawah milik Cipto mengalami kendala aliran air akibat adanya proyek pembangunan di sekitar area tersebut. Demi menyelamatkan tanaman padinya, ia memutuskan untuk menggali tanah agar air irigasi dapat kembali mengalir lancar ke petak sawahnya. Tanpa disadari, di balik lapisan tanah yang ia gali, tersimpan harta karun yang luar biasa.

Misteri Emas 16 Kilogram di Sawah Klaten
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Setelah berhari-hari melakukan penggalian manual, tepatnya pada 17 Oktober 1990, cangkul Cipto menghantam sesuatu yang keras di kedalaman sekitar 2,5 meter. Awalnya, ia mengira benda tersebut hanyalah bongkahan batu biasa. Namun, rasa penasaran membawanya untuk mengangkat benda itu. Betapa terkejutnya Cipto saat melihat sebuah guci keramik yang dibalut dengan lapisan emas murni. "Emas, emas, emas!" teriaknya histeris, yang seketika mengundang kerumunan warga sekitar.

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Penemuan ini kemudian dikonfirmasi oleh para pejabat desa dan ahli. Setelah penggalian lebih lanjut, ditemukanlah koleksi perhiasan dan benda berharga dengan total berat mencapai 16 kilogram emas. Koleksi tersebut sangat beragam, mulai dari bokor gembung, tutup bokor, gayung, baki, puluhan gelang, mangkuk, cincin, piring, hingga keris dan uang logam kuno. Temuan ini kemudian dikenal secara luas sebagai Harta Karun Wonoboyo.

Para arkeolog melakukan analisis mendalam dan menyimpulkan bahwa harta tersebut berasal dari periode akhir abad ke-9 hingga pertengahan abad ke-10. Salah satu bukti kuatnya adalah adanya relief kisah Ramayana pada sebuah mangkuk emas, serta tulisan "Saragi Diah Bunga" pada koin emas yang ditemukan. Temuan ini menjadi bukti nyata betapa mewahnya kehidupan masyarakat Jawa pada era kerajaan kuno.

Sejarah mencatat bahwa emas bukan sekadar perhiasan bagi masyarakat Jawa kuno, melainkan simbol status dan alat transaksi ekonomi yang penting. Pada era Majapahit, misalnya, kaum bangsawan kerap menggunakan benda-benda berlapis emas, mulai dari kereta hingga peralatan makan. Bahkan, catatan penjelajah asing seperti Tome Pires menyebutkan bahwa kemewahan raja-raja di Jawa sangatlah mencolok, di mana emas digunakan bahkan oleh pengawal hingga hewan peliharaan.

Meskipun emas menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya, pada masa itu emas harus diimpor dari wilayah lain seperti Sumatera atau India. Perubahan pola hidup akibat runtuhnya kerajaan-kerajaan besar dan masuknya era kolonialisme membuat banyak benda berharga ini disembunyikan oleh pemiliknya. Mereka menanamnya di dalam tanah agar tidak dirampas, yang pada akhirnya menciptakan misteri harta karun yang baru terungkap berabad-abad kemudian melalui tangan seorang petani di Wonoboyo.

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