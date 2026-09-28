Era Baru Bursa Efek Indonesia

Jabarpos.id – Langkah revolusioner baru saja diambil oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam upaya mereformasi struktur pasar modal tanah air. Terhitung sejak 28 September 2026, otoritas bursa secara resmi telah menghapus aturan batas bawah harga saham yang sebelumnya tertahan di angka Rp50 atau yang populer dikenal dengan istilah "saham gocap". Kebijakan ini menandai berakhirnya era pembatasan harga terendah bagi emiten yang tercatat di bursa.

Keputusan strategis ini diambil bukan tanpa alasan. BEI menargetkan adanya perluasan akses likuiditas di pasar modal Indonesia. Dengan dihapusnya batas bawah tersebut, diharapkan terbentuk mekanisme harga yang lebih efisien dan mencerminkan nilai fundamental perusahaan yang sebenarnya, tanpa terhambat oleh batasan teknis harga terendah.

Namun, di balik niat baik untuk menciptakan pasar yang lebih dinamis, kebijakan ini membawa tantangan tersendiri bagi para pelaku pasar. Analis valuta asing (FX Analyst) yang dikutip dalam laporan terbaru, Elvan Chandra Widyatama, memberikan catatan penting terkait potensi gejolak yang mungkin terjadi pasca-implementasi aturan ini.

Menurut analisis tersebut, penghapusan batas harga Rp50 ini berpotensi memicu gelombang aksi jual besar-besaran. Para investor yang sebelumnya terjebak dalam saham-saham yang harganya "terkunci" di angka Rp50 kini memiliki keleluasaan untuk menjual aset mereka meskipun harganya harus turun di bawah angka tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memicu fenomena panic selling di pasar, yang pada akhirnya dapat menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ke zona merah.

Saat ini, tercatat ada sekitar 20 emiten yang harga sahamnya berada di level Rp50 namun tidak dalam status suspensi. Dengan adanya aturan baru ini, para pengamat memprediksi akan terjadi aliran modal keluar (capital outflow) yang bergerak menuju harga di bawah Rp50 per saham. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi para investor ritel maupun institusi yang sedang memegang saham-saham di rentang harga tersebut.

Meski demikian, Elvan Chandra Widyatama juga memberikan sudut pandang optimis di balik potensi guncangan jangka pendek ini. Ia menyebutkan bahwa setelah fase panic selling atau aksi jual panik ini mereda, pasar justru akan menyambut likuiditas baru yang masuk. Transaksi yang sebelumnya macet karena harga tidak bisa turun lagi, kini akan kembali bergerak, yang secara jangka panjang dapat memperkuat kesehatan pasar modal Indonesia.

Bagi para investor, kebijakan ini menuntut kewaspadaan ekstra dalam mengelola portofolio. Kemampuan untuk membedakan antara saham yang turun karena fundamental yang memburuk dengan saham yang turun akibat penyesuaian harga pasar menjadi kunci utama dalam menghadapi era baru pasar modal Indonesia ini. Perubahan ini adalah langkah berani BEI untuk membawa pasar modal Indonesia menuju standar internasional yang lebih fleksibel dan kompetitif.