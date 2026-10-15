IHSG Menguat Tapi Asing Kabur

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia menunjukkan geliat positif pada penutupan perdagangan Rabu (14/10/2026). Setelah sempat mengalami tekanan dan koreksi selama dua hari berturut-turut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhirnya berhasil kembali ke zona hijau. Meski demikian, kenaikan ini belum cukup kuat untuk menembus level psikologis penting di angka 6.000.

Berdasarkan data penutupan pasar, IHSG mendarat di level 5.948,83. Angka ini menunjukkan adanya penguatan sebesar 22,85 poin atau tumbuh sekitar 0,39% dibandingkan penutupan sebelumnya. Aktivitas transaksi di lantai bursa juga terlihat cukup bergairah dengan volume perdagangan yang mencapai 313,03 juta lot. Nilai transaksi yang berputar di pasar modal Indonesia pun tercatat cukup fantastis, yakni menembus angka Rp11,26 triliun.

Jika menilik komposisi pergerakan saham, pasar sebenarnya sedang berada dalam kondisi yang cukup beragam. Tercatat sebanyak 280 saham mengalami kenaikan harga, sementara 321 saham lainnya justru terpantau melemah. Di sisi lain, terdapat 194 saham yang harganya bergerak stagnan atau tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang sesi perdagangan berlangsung.

Namun, di balik penguatan indeks tersebut, terdapat sebuah anomali yang patut diwaspadai oleh para pelaku pasar. Meskipun IHSG ditutup menguat, aliran dana investor asing justru menunjukkan tren yang berlawanan. Para investor mancanegara terpantau melakukan aksi jual bersih atau net foreign sell dalam jumlah yang sangat besar, mencapai Rp1,13 triliun secara keseluruhan di seluruh pasar.

Jika dibedah lebih mendalam, aksi keluar dari pasar Indonesia ini terjadi secara masif di berbagai segmen. Di pasar reguler, investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp104,01 miliar. Namun, angka yang jauh lebih mencolok terlihat di pasar negosiasi dan pasar tunai, di mana arus keluar dana asing menyentuh angka fantastis sebesar Rp1,03 triliun.

Fenomena ini memicu pertanyaan di kalangan analis mengenai arah pergerakan pasar ke depan. Mengapa saat indeks mencoba bangkit, investor asing justru memilih untuk melepas kepemilikan mereka dalam jumlah jumbo? Hal ini sering kali menjadi sinyal adanya sentimen tertentu, baik dari faktor makroekonomi global maupun strategi portofolio investor besar yang sedang melakukan realisasi keuntungan atau profit taking.

Bagi para investor ritel, fenomena ini menjadi pengingat penting untuk tetap waspada. Meskipun indeks terlihat hijau, arus keluar modal asing yang masif bisa menjadi tekanan bagi stabilitas pasar dalam jangka pendek. Mengutip data dari Stockbit, terdapat daftar 10 saham yang menjadi target utama penjualan oleh investor asing pada perdagangan Rabu tersebut. Keberadaan saham-saham yang banyak dibuang ini menjadi catatan penting bagi mereka yang ingin menyusun strategi investasi di tengah fluktuasi pasar yang dinamis.