Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis

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Endang Wulansari

23 Oktober 2026, 21:31 WIB

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Jabarpos.id – PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTM) terus menunjukkan taringnya di industri pertambangan dengan memperkuat fondasi bisnis secara agresif. Langkah strategis ini diambil guna mengawal momentum pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui pengelolaan portofolio yang mencakup komoditas emas, nikel, hingga bauksit, perusahaan tambang pelat merah ini tengah fokus pada optimalisasi operasional yang memiliki nilai tambah tinggi. Fokus utama ANTAM saat ini adalah pengembangan usaha yang berkelanjutan demi memperkokoh daya saing industri pertambangan Indonesia di kancah global.

Strategi Baru Antam Perkuat Bisnis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Berdasarkan laporan terbaru, kinerja keuangan perusahaan menunjukkan tren yang sangat positif. Corporate Secretary ANTAM, Wisnu Danandi Haryanto, mengungkapkan bahwa pada Semester I 2026, perusahaan berhasil mencatatkan pertumbuhan yang signifikan.

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Data menunjukkan ANTAM membukukan pendapatan sebesar Rp62,71 triliun. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 6,3% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana pendapatan tercatat sebesar Rp59,02 triliun. Tidak hanya pendapatan, laba bersih perusahaan juga melonjak tajam. Laba periode berjalan mencapai Rp6,91 triliun, atau tumbuh sebesar 34% dibandingkan capaian Rp5,14 triliun pada Semester I 2025.

"Kinerja positif ini menjadi modal strategis bagi ANTAM untuk terus melanjutkan ekspansi bisnis, menjaga ketahanan industri nasional, serta mempertahankan kepercayaan para pemegang saham. Ke depannya, kami akan terus mengoptimalkan seluruh potensi bisnis yang ada dan memastikan tata kelola perusahaan berjalan secara terukur, baik, serta bertanggung jawab," ujar Wisnu dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Sejalan dengan komitmen untuk memperkuat fundamental, ANTAM juga terus memantau dinamika pasar modal secara intensif. Perusahaan tengah mengevaluasi berbagai opsi strategis untuk merespons kondisi pasar yang fluktuatif. Salah satu langkah yang tengah dikaji adalah kemungkinan pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya optimalisasi struktur modal perusahaan.

Wisnu menjelaskan bahwa evaluasi mengenai buyback dilakukan secara sangat hati-hati dan terukur. Perusahaan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kondisi pasar terkini, kekuatan fundamental perusahaan, hingga prioritas kebutuhan pendanaan untuk mendukung operasional. Hal ini sangat krusial, terutama dalam mendukung kesuksesan agenda hilirisasi nasional yang menjadi prioritas pemerintah.

Saat ini, opsi buyback tersebut masih dalam tahap kajian mendalam. ANTAM berkomitmen untuk mengambil langkah yang paling adaptif sesuai perkembangan pasar, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

"ANTAM akan selalu mencermati dinamika pasar dan mengevaluasi langkah strategis yang paling relevan. Kami ingin memastikan setiap keputusan yang diambil tetap sejalan dengan penguatan fundamental perusahaan, selaras dengan kepentingan nasional, serta mampu mendorong penciptaan nilai yang maksimal bagi pemegang saham," pungkas Wisnu.

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