Emiten RI Tetap Cuan Meski Pasar Bergolak

Jabarpos.id – Pasar modal Indonesia tengah berada dalam pusaran ketidakpastian yang cukup tinggi. Sentimen negatif terkait perubahan status indeks MSCI yang mengancam posisi Indonesia dari emerging market menjadi standalone market sempat memicu kekhawatiran di kalangan investor. Namun, di balik gejolak harga saham yang fluktuatif, terdapat fakta menarik yang menunjukkan bahwa kesehatan ekonomi perusahaan-perusahaan di tanah air sebenarnya masih sangat prima.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal optimisme terhadap ketahanan bursa domestik. Meskipun tekanan pasar terlihat cukup berat, data menunjukkan bahwa fundamental perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa justru menunjukkan tren positif. Hal ini menjadi bantahan terhadap anggapan bahwa penurunan harga saham merupakan cerminan dari memburuknya kinerja bisnis emiten.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa pertumbuhan industri pasar modal Indonesia masih berada di jalur yang tepat. Berdasarkan data kinerja emiten pada kuartal II 2026, terdapat peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, yakni mencapai 15,9 persen. Pertumbuhan pendapatan ini secara langsung diikuti dengan kenaikan laba bersih yang menjanjikan.

Lebih lanjut, Kiki—sapaan akrabnya—memaparkan angka yang cukup impresif. Dari total 962 emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sebanyak 74 persen di antaranya berhasil membukukan laba. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa mayoritas perusahaan memiliki manajemen keuangan yang solid dan mampu bertahan di tengah badai sentimen global.

"Saya ingin menunjukkan kepada Bapak, Ibu semua bahwa fundamental ekonomi dan juga fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia adalah sangat kuat," tegas Kiki saat memberikan laporan dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta.

Untuk menjaga kepercayaan investor, OJK tidak tinggal diam. Lembaga pengawas tersebut tengah gencar melakukan reformasi integritas pasar modal. Sejak awal tahun 2026, langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan transparansi, likuiditas, serta memperketat penegakan aturan (enforcement). Sinergi antarlembaga juga terus diperkuat guna menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan aman.

Salah satu langkah berani yang diambil OJK adalah menjatuhkan sanksi finansial fantastis sebesar Rp1,5 triliun kepada pihak yang terbukti melakukan praktik perdagangan terkoordinasi (coordinated trading). Sanksi ini disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia. Selain itu, OJK juga tengah mengawasi dua perusahaan lain yang diduga kuat melakukan praktik manipulasi pasar.

Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan bagi seluruh pelaku pasar. Dengan penegakan hukum yang lebih keras, diharapkan integritas pasar modal Indonesia dapat pulih dan mampu menarik kembali minat investor domestik maupun mancanegara, terlepas dari dinamika indeks global yang sedang terjadi.