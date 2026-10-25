Nasib Pasar Modal RI di Mata Dunia

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Endang Wulansari

25 Oktober 2026, 10:31 WIB

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Jabarpos.id – Dinamika pasar modal Indonesia tengah menjadi sorotan tajam di kancah internasional menyusul adanya perbedaan pandangan dari dua lembaga penyedia indeks global terkemuka. Di satu sisi, MSCI memberikan sinyal waspada terkait potensi penurunan klasifikasi pasar Indonesia, sementara di sisi lain, FTSE Russell masih menempatkan Indonesia dalam kategori secondary emerging market. Perbedaan sikap ini memicu diskusi hangat mengenai arah reformasi pasar modal tanah air.

Menanggapi situasi tersebut, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan pernyataan tegas. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, menekankan bahwa usulan dari MSCI mengenai penurunan klasifikasi pasar Indonesia tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, isu ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan kualitas pasar domestik.

Nasib Pasar Modal RI di Mata Dunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pandu mengingatkan bahwa usulan yang diajukan oleh MSCI tersebut bukanlah sebuah keputusan final. Namun, hal ini harus dijadikan momentum bagi otoritas terkait untuk mempercepat agenda perbaikan. Ia menegaskan bahwa reformasi pasar modal adalah sebuah perjalanan panjang yang menuntut konsistensi. "Reformasi memang tidak selesai dalam semalam, tetapi harus konsisten dan hasilnya harus terlihat," tegas Pandu sebagaimana dikutip dari media sosial, Jumat (23/10/2026).

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Ketidaksinkronan penilaian antara MSCI dan FTSE Russell menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia sedang berada dalam masa transisi yang krusial. Meskipun efektivitas reformasi terus dipantau secara ketat oleh lembaga internasional, Indonesia perlu menunjukkan bukti nyata melalui transparansi dan keadilan pasar. Pandu menyebut bahwa respons terhadap dinamika klasifikasi indeks ini harus dilakukan secara proporsional tanpa mengabaikan agenda perbaikan struktural yang sedang berjalan.

Lebih lanjut, Pandu menjelaskan bahwa indikator kekuatan pasar modal tidak boleh hanya diukur dari angka kenaikan indeks saham semata. Pasar yang sehat dan berkualitas adalah pasar yang mampu menyediakan akses pendanaan yang efisien bagi perusahaan-perusahaan dengan prospek bisnis yang menjanjikan. Dengan pendanaan yang kuat, perusahaan dapat melakukan ekspansi usaha, meningkatkan produktivitas, hingga pada akhirnya menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Ia juga memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Keuangan. Sinergi antarlembaga ini dianggap sebagai kunci utama dalam memperkuat fondasi pasar modal nasional.

Bagi para investor ritel maupun institusi, Pandu mengimbau agar tetap menjaga optimisme namun tetap mengedepankan disiplin dalam bertransaksi. Ia menyarankan agar investor tidak hanya sekadar mengejar keuntungan jangka pendek, tetapi juga memahami fundamental bisnis dari perusahaan yang mereka beli, melakukan diversifikasi portofolio, serta selalu menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko masing-masing.

Menutup pernyataannya, Pandu menekankan pentingnya melihat situasi ini secara objektif. Meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki dalam sistem pasar modal, hal tersebut tidak lantas berarti fundamental perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa Indonesia sedang dalam kondisi buruk. Fokus utama saat ini adalah memastikan reformasi yang berjalan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

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