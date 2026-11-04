Kasus Sanksi Supra Sekuritas

Author Image

Endang Wulansari

4 November 2026, 15:04 WIB

Share

Jabarpos.id – Nama Pandu Sjahrir mendadak menjadi pusat perhatian publik setelah PT Supra Sekuritas Indonesia dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menanggapi sorotan tajam tersebut, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi terkait keterkaitannya dengan perusahaan sekuritas tersebut.

Pandu menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki keterkaitan kepemilikan saham di PT Supra Sekuritas Indonesia. Ia menyatakan telah melakukan pelepasan saham tersebut sejak 1 Juni 2026. Jika ditarik garis waktu, tindakan divestasi tersebut dilakukan jauh sebelum OJK secara resmi mengumumkan sanksi administratif terhadap perusahaan tersebut pada 16 Oktober 2026.

Kasus Sanksi Supra Sekuritas
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam keterangannya pada Rabu (4/11/2026), Pandu menjelaskan bahwa investasi yang ia lakukan di Supra Sekuritas sejak tahun 2023 hanyalah bagian dari portofolio investasi pribadi. Ia menekankan bahwa status kepemilikannya bersifat minoritas, tidak langsung, dan pasif. Hal ini berarti, ia sama sekali tidak memiliki kendali atau pengaruh terhadap kebijakan operasional maupun keputusan strategis yang diambil oleh manajemen perusahaan.

Also Read

Inovasi Baru Pusat Data Energi Hijau

IHSG Berhasil Menembus Level 4900

Rupiah Kembali Tertekan di Level Baru

IHSG Tertekan di Tengah Gejolak Politik dan Global

Dolar AS Tembus Rp18.200 Perbankan Mulai Sesuaikan Kurs

"Dari sejumlah investasi tersebut, kebanyakan saya hanya menjadi pemegang saham minoritas dan pasif, termasuk di Supra Sekuritas sejak tahun 2023. Kepemilikan tersebut pun tidak secara langsung dan saya tidak memiliki kontrol atas operasional perusahaan tersebut," ujar Pandu dalam pernyataan tertulisnya.

Sebagai seorang investor profesional, Pandu mengaku selalu melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh portofolio investasinya. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh aset yang ia kelola tetap sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik serta untuk menghindari potensi benturan kepentingan, baik sebelum maupun setelah ia menjabat di Danantara Indonesia.

Lebih lanjut, Pandu memberikan jaminan bahwa Danantara Indonesia tidak pernah menjalin kerja sama bisnis maupun melakukan transaksi keuangan dengan Supra Sekuritas. Ia memastikan tidak akan ada hubungan bisnis antara kedua entitas tersebut di masa mendatang.

Sebelumnya, OJK menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1,4 miliar kepada Supra Sekuritas. Sanksi tersebut berkaitan dengan perkara perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Selain Supra Sekuritas, regulator juga menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan sekuritas lainnya dalam kasus yang sama.

Pandu menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas yang diambil oleh regulator. Menurutnya, ketegasan OJK sangat krusial untuk memperkuat integritas pasar modal Indonesia dan menjaga kepercayaan para investor. Ia berpendapat bahwa pasar modal yang bersih hanya bisa tercipta jika semua pihak patuh pada aturan dan regulator berani menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.

Ia juga menambahkan bahwa prinsip pencegahan benturan kepentingan diterapkan secara ketat di Danantara, termasuk dalam proyek-proyek strategis seperti program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Ia menjamin tidak ada keterlibatan perusahaan yang terafiliasi dengan jabatan eksekutifnya sebelumnya dalam program tersebut demi menjaga kepercayaan publik.

Related Post

Inovasi Baru Pusat Data Energi Hijau

Inovasi Baru Pusat Data Energi Hijau

Nov. 4, 2026

Jabarpos.id – PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) tengah menyiapkan langkah besar dalam peta jalan energi terbarukan di Indonesia. Perusahaan pelat merah yang bergerak di

IHSG Berhasil Menembus Level 4900

IHSG Berhasil Menembus Level 4900

Nov. 4, 2026

Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa yang cukup tangguh dalam perdagangan Rabu (04/11/2026). Meski sempat mengalami tekanan hebat dan sempat terperosok ke

Rupiah Kembali Tertekan di Level Baru

Rupiah Kembali Tertekan di Level Baru

Nov. 4, 2026

Jabarpos.id – Nilai tukar rupiah kembali menunjukkan tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Rabu (4/11/2026). Setelah sempat menunjukkan performa positif dan menguat

IHSG Tertekan di Tengah Gejolak Politik dan Global

IHSG Tertekan di Tengah Gejolak Politik dan Global

Nov. 4, 2026

<strong’Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan tren negatif pada perdagangan sesi pertama di tengah ketidakpastian yang melanda pasar domestik maupun global. Hingga penutupan

Dolar AS Tembus Rp18.200 Perbankan Mulai Sesuaikan Kurs

Dolar AS Tembus Rp18.200 Perbankan Mulai Sesuaikan Kurs

Nov. 4, 2026

Jabarpos.id – Pergerakan nilai tukar mata uang rupiah kembali menjadi sorotan tajam di tengah fluktuasi pasar global yang dinamis. Pada perdagangan Rabu (4/11/2026), mata uang

JabarPos.id adalah media online yang menyajikan berita aktual dan terpercaya seputar Jawa Barat, nasional, hingga dunia internasional.

Kebijakan

Ketentuan Layanan Kebijakan Privasi Disclaimer Pedoman Media Siber Kebijakan Iklan

Halaman

About Us Privacy Policy Our Services Contact Us

Copyright ©2026

Jabarpost

MEDIA PARTNERS

bolapedia.co.id tangerangsatu.co.id lahatsatu.com agroplus.co.id suaramedia.id chapnews.id jabarpos.id bingkaiwarta.com belanegara.co fixmakassar.com faktual.news 55tv.co.id wartakini.id

MORE MEDIA PARTNERS → SWIPE TO EXPLORE

Haluannews.id Zonamerahnews.com thescreescore.com hustlerwords.com looksports.media porosinformasi.co.id sportszam.com politicanews.id
deteksinews.co.id esportivonews.com morninroutine.com Diyetekno.com Faseberita.id Thetimeseg.com Gangberita.com bangkaterkini.id malutpost.id abcmarathinews.com hustlerwords.com