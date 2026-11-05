Perang Suku Bunga Bank Picu Margin Ciut

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Endang Wulansari

5 November 2026, 18:04 WIB

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Jabarpos.id – Industri perbankan di Indonesia tengah menghadapi tantangan serius akibat persaingan ketat dalam memperebutkan dana nasabah. Fenomena ini memicu kenaikan suku bunga simpanan yang secara langsung menekan margin keuntungan para pelaku industri keuangan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi regulator guna memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah dinamika pasar yang fluktuatif.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memantau secara intensif dinamika persaingan penghimpunan dana, terutama saat memasuki periode akhir tahun. Menurutnya, tren kenaikan suku bunga simpanan telah berdampak pada membengkaknya biaya dana atau cost of fund (CoF).

Perang Suku Bunga Bank Picu Margin Ciut
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kenaikan biaya dana ini menjadi pedang bermata dua bagi perbankan. Di satu sisi, bank harus menawarkan bunga yang kompetitif agar nasabah bersedia menempatkan dananya. Namun di sisi lain, hal ini mempersempit selisih antara suku bunga kredit yang dibayarkan nasabah dengan suku bunga simpanan yang harus dibayarkan bank. Fenomena inilah yang menyebabkan net interest margin (NIM) atau margin bunga bersih perbankan mengalami penyusutan.

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Data terbaru menunjukkan dampak nyata dari fenomena ini. Dian menjelaskan bahwa angka NIM per September 2026 tercatat berada di level 4,29 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, di mana NIM masih mampu menyentuh angka 4,58 persen.

Meski demikian, Dian memberikan catatan bahwa secara fundamental, ketahanan profitabilitas perbankan nasional masih tergolong kuat. Walaupun margin mengalami tekanan, kemampuan industri dalam mencetak laba secara keseluruhan masih menunjukkan tren positif. Hingga September 2026, laba tahun berjalan tercatat mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, dengan tingkat pengembalian aset atau return on asset (RoA) berada di angka 2,43 persen.

"Secara keseluruhan, kemampuan industri perbankan dalam menghasilkan laba masih terjaga dengan baik," ujar Dian dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK.

Namun, OJK memprediksi bahwa tekanan terhadap margin perbankan ini kemungkinan besar akan berlanjut dalam jangka pendek. Dampak dari persaingan ini pun diprediksi tidak akan merata, melainkan bervariasi tergantung pada karakteristik, skala, dan strategi masing-masing bank.

Menyikapi situasi ini, OJK berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap kondisi kesehatan tiap-tiap bank secara individual. Parameter yang dipantau meliputi perkembangan biaya dana, NIM, ROA, hingga rasio efisiensi operasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses penghimpunan dana dilakukan dengan cara yang sehat dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

OJK juga mendorong agar perbankan tidak hanya fokus pada penghimpunan dana, tetapi juga harus memiliki strategi yang terstruktur dalam penyaluran kredit, terutama pada sektor-sektor produktif yang berkualitas. Selain itu, efisiensi operasional menjadi kunci utama agar bank tetap mampu bertahan di tengah margin yang semakin menipis. "Kami terus mendorong bank untuk mengelola aset dan likuiditas secara prudent atau bijaksana," pungkas Dian.

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