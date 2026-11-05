Transparansi Baru Bursa Efek Indonesia

Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia tengah memasuki babak baru dalam hal transparansi informasi. Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) secara resmi mengumumkan langkah strategis untuk memperluas cakupan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham pada emiten-emiten yang melantai di bursa. Kebijakan terbaru ini dirancang untuk memberikan gambaran yang lebih jernih bagi para investor mengenai siapa sebenarnya sosok di balik kendali sebuah perusahaan publik.

Dalam aturan yang baru ini, BEI dan KSEI tidak lagi hanya terpaku pada pengungkapan pemegang saham mayoritas saja. Kini, status pengendali serta hubungan afiliasi dari pengendali tersebut wajib diungkapkan bagi setiap pemegang saham yang memiliki porsi kepemilikan di atas 1 persen. Langkah ini merupakan terobosan besar yang diharapkan dapat meminimalisir ketidakpastian informasi yang selama ini sering menjadi tantangan bagi investor ritel maupun institusi dalam menganalisis struktur kepemilikan sebuah emiten.

Selama ini, investor sering kali menghadapi kesulitan dalam melacak keterhubungan antara satu pemegang saham dengan pemegang saham lainnya. Dengan adanya kewajiban pengungkapan afiliasi bagi pemilik saham di atas 1 persen, pasar akan memiliki akses data yang lebih mendalam. Investor kini dapat mengetahui apakah seorang pemegang saham memiliki hubungan istimewa, baik secara keluarga maupun hubungan bisnis, dengan pengendali utama perusahaan. Hal ini sangat krusial untuk mendeteksi potensi konflik kepentingan atau praktik transaksi yang tidak wajar yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

Pihak bursa menegaskan bahwa perluasan data ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat dan kredibel. Dengan informasi yang lebih detail, risiko asimetri informasi—di mana pihak tertentu memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain—dapat ditekan seminimal mungkin. Transparansi mengenai siapa yang benar-benar mengendalikan arah kebijakan perusahaan akan membantu investor dalam melakukan penilaian risiko yang lebih akurat sebelum menanamkan modalnya.

Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) di pasar modal Indonesia. Semakin terbuka sebuah emiten mengenai struktur kepemilikannya, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor global terhadap pasar modal tanah air. Kepercayaan ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan menarik lebih banyak aliran modal masuk ke Indonesia.

Bagi para pelaku pasar, perubahan ini merupakan sinyal positif bahwa regulator semakin serius dalam melindungi hak-hak investor. Dengan data yang lebih komprehensif, analisis fundamental terhadap sebuah emiten tidak lagi hanya terpaku pada laporan keuangan, tetapi juga pada kekuatan dan integritas struktur kepemilikan di belakangnya. Melalui kolaborasi antara BEI dan KSEI, pasar modal Indonesia kini selangkah lebih maju menuju standar transparansi internasional yang lebih tinggi. Informasi ini dapat dipantau secara berkala melalui sistem yang telah disediakan oleh otoritas terkait guna memastikan setiap investor mendapatkan hak informasi yang setara.