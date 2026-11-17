Jabarpos.id – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus menelan pil pahit pada penutupan perdagangan Selasa (17/11/2026). Setelah sempat menunjukkan performa yang menjanjikan di awal sesi, bursa saham Indonesia justru berakhir di zona merah dengan penurunan sebesar 0,30 persen atau berkurang 16,23 poin ke level 5.304,76.

Perjalanan IHSG pada hari ini tergolong sangat fluktuatif, layaknya wahana roller coaster. Sejak bel pembukaan berbunyi, indeks dibuka pada level 5.309,86, sedikit di bawah angka penutupan pada hari sebelumnya. Namun, optimisme sempat menyelimuti pasar saat indeks melesat tajam di awal sesi pagi. Bahkan, IHSG sempat menyentuh puncak tertingginya di level 5.385,14 pada pukul 09.20 WIB.

Sayangnya, euforia tersebut tidak bertahan lama. Menjelang tengah hari, tekanan jual mulai mendominasi pasar yang menyebabkan indeks anjlok secara drastis hingga menyentuh titik terendah harian di level 5.292,95. Meski sempat mencoba melakukan perlawanan di akhir sesi, IHSG tetap tidak mampu kembali ke zona hijau dan ditutup melemah.

Secara keseluruhan, pergerakan indeks hari ini berada dalam rentang yang cukup lebar, yakni antara 5.292,95 hingga 5.385,14. Aktivitas transaksi di lantai bursa terpantau cukup intens dengan total volume perdagangan mencapai 288,54 juta lot. Nilai transaksi yang berputar di pasar modal Indonesia tercatat menyentuh angka Rp8,85 triliun.

Berdasarkan data dari Refinitiv, terdapat beberapa saham "raksasa" yang menjadi beban utama penurunan indeks hari ini. Nama-nama seperti PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN), PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS), PT Barito Pacific Tbk. (BRPT), serta PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) tercatat sebagai penekan utama pergerakan IHSG. Di sisi lain, upaya penyelamatan indeks dilakukan oleh saham-saham blue chip seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan PT Astra International Tbk. (ASII).

Jika menilik dari sektor industri, sektor utilitas menjadi yang paling terpukul dengan koreksi mencapai 1,20 persen. Sektor material dasar menyusul dengan penurunan 0,84 persen, sementara sektor energi juga mengalami pelemahan sebesar 0,68 persen.

Kondisi pasar yang tidak menentu ini dipicu oleh kombinasi sentimen global dan domestik. Dari kancah internasional, kekhawatiran investor meningkat akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi di dua kekuatan besar Asia, yakni Jepang dan China. Selain itu, perhatian dunia kini tertuju pada KTT APEC di China yang berlangsung di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Di dalam negeri, beberapa isu krusial turut memengaruhi psikologi pasar. Pengumuman Bank Indonesia (BI) terkait kenaikan utang luar negeri Indonesia menjadi salah satu sorotan. Selain itu, rencana pemerintah dalam menetapkan upah minimum tahun 2027 juga mulai menjadi bahan pembicaraan di kalangan pelaku pasar.

Kini, para investor tengah bersikap wait and see menjelang keputusan suku bunga BI yang dijadwalkan pada Rabu mendatang. Situasi ini semakin kompleks mengingat nilai tukar rupiah masih terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat.