Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia kembali diguncang oleh praktik kecurangan yang terencana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menahan tiga tersangka yang diduga kuat terlibat dalam skandal manipulasi perdagangan waran. Aksi ilegal ini tidak hanya mencederai integritas bursa, tetapi juga telah menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar, mencapai angka miliaran rupiah.

Para tersangka dalam kasus ini merupakan oknum karyawan swasta yang berinisial JF alias O, FS, dan S. Selain ketiga orang tersebut, penyidik juga mengidentifikasi adanya satu tersangka lain berinisial TGB alias T, yang diketahui bekerja di salah satu perusahaan sekuritas. Namun, saat ini TGB sedang menjalani proses hukum terkait perkara berbeda di Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya).

Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini tergolong sangat licin dan terstruktur. Berdasarkan keterangan dari Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, para tersangka diduga melakukan manipulasi pasar dengan cara menciptakan kesan palsu atau menyesatkan. Mereka mencoba memanipulasi gambaran kegiatan perdagangan, kondisi pasar, hingga pergerakan harga efek di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Salah satu temuan yang paling mencolok adalah penggunaan identitas palsu. Para pelaku diduga membeli identitas milik orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek secara ilegal. Tidak berhenti di situ, mereka juga menggunakan rekening bank milik pihak lain untuk mendanai transaksi-transaksi mencurigakan tersebut. Strategi ini dilakukan guna menyamarkan jejak transaksi agar tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan pasar modal.

Aksi manipulasi ini terdeteksi terjadi pada perdagangan tanggal 29 Mei 2023. Adapun instrumen yang menjadi objek permainan mereka meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta beberapa waran terstruktur seperti ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A. Akibat dari permainan harga yang tidak wajar ini, estimasi kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp6,97 miliar.

Wahyu menjelaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan hasil dari pengawasan ketat dan pemeriksaan mendalam yang dilakukan OJK di sektor pasar modal. Proses hukum ini telah berkembang dari tahap penyelidikan hingga masuk ke tahap penyidikan sejak Mei 2026.

Atas tindakan tersebut, para tersangka terancam jeratan hukum yang berat. Mereka disangkakan melanggar Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menegaskan bahwa langkah penahanan ini diambil untuk memperlancar proses penyidikan. Meski demikian, otoritas tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. OJK juga berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan guna memastikan penegakan hukum di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional dan tegas. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran OJK untuk menciptakan pasar modal yang transparan, wajar, dan efisien bagi seluruh investor.