<strong>Jabarpos.id – </strong> Pasar keuangan Indonesia menunjukkan pergerakan yang kontradiktif pada perdagangan Rabu (18/11) pagi. Di tengah ketidakpastian global dan penantian investor terhadap kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) justru menunjukkan taringnya dengan bergerak ke zona hijau. Namun, penguatan bursa saham ini tidak dibarengi dengan ketahanan mata uang Garuda.

Hingga pukul 10:04 WIB, IHSG tercatat berhasil menembus level 5.322. Kenaikan ini memberikan angin segar bagi para pelaku pasar di pasar modal domestik, meskipun sentimen global masih dibayangi oleh keraguan mengenai arah kebijakan moneter ke depan. Para investor tampaknya sedang melakukan aksi beli selektif sembari menunggu sinyal lebih jelas dari otoritas moneter terkait tingkat suku bunga acuan.

Di sisi lain, kondisi yang kontras terjadi pada nilai tukar rupiah. Rupiah justru mengalami tekanan dan melemah ke level Rp 18.245 per Dolar AS. Pelemahan ini mengindikasikan adanya aliran modal keluar atau tekanan dari penguatan dolar AS yang masih cukup dominan di pasar internasional. Ketidakseimbangan antara penguatan bursa dan pelemahan mata uang ini menjadi perhatian serius bagi para pengamat ekonomi, mengingat stabilitas nilai tukar sangat krusial bagi importir dan stabilitas inflasi nasional.

Kondisi pasar komoditas global juga sedang mengalami volatilitas yang cukup tinggi. Sektor energi menjadi sorotan utama seiring dengan fluktuasi harga minyak mentah dunia. Ketegangan geopolitik yang belum mereda serta kekhawatiran akan terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) di pasar global membuat harga minyak terus bergejolak, menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku industri energi.

Sementara itu, sektor batu bara menunjukkan tren yang berbeda. Harga batu bara kembali menunjukkan momentum penguatan hingga menyentuh level USD 145 per ton. Hal ini memberikan dampak positif bagi emiten-emiten pertambangan yang tercatat di bursa domestik. Namun, kabar kurang sedap datang dari pasar logam mulia. Harga emas, yang biasanya menjadi aset pelindung nilai (safe haven) saat terjadi ketidakpastian, justru mengalami penurunan tajam hingga menyentuh level terendah dalam satu tahun terakhir.

Anjloknya harga emas ini menjadi fenomena menarik, mengingat biasanya emas akan menguat saat pasar sedang bergejolak. Perubahan tren ini mengisyaratkan adanya pergeseran selera risiko investor di pasar global. Secara keseluruhan, para pelaku pasar kini tengah berada dalam mode "wait and see" untuk melihat bagaimana keputusan Bank Indonesia nantinya akan memengaruhi stabilitas ekonomi nasional di tengah gempuran dinamika komoditas dan nilai tukar yang tidak menentu.