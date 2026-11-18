Jabarpos.id – Industri jasa keuangan di Indonesia tengah menyaksikan tren menarik terkait pertumbuhan tenaga pemasar. Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah agen asuransi yang terdaftar secara resmi di tanah air menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode akhir tahun sebelumnya.

Fenomena ini menandakan bahwa sektor asuransi masih menjadi salah satu bidang pekerjaan yang diminati oleh masyarakat luas. Otoritas terkait mencatat adanya pergeseran angka yang cukup tajam dalam kurun waktu singkat, yang mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja di sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memaparkan bahwa hingga Oktober 2026, tercatat ada sekitar 496.000 agen asuransi yang telah terdaftar secara resmi. Angka ini menunjukkan lonjakan sebesar 23,6 persen jika disandingkan dengan data pada Desember 2025, di mana jumlah agen saat itu baru mencapai angka 401.000 orang.

Menurut penjelasan Ogi, kenaikan jumlah tenaga pemasar ini bukan tanpa alasan. Salah satu faktor utamanya adalah strategi perusahaan asuransi yang masih sangat mengandalkan kanal keagenan sebagai ujung tombak pemasaran. Melalui agen, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar hingga ke pelosok daerah, yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan penetrasi asuransi di tengah masyarakat Indonesia yang masih memiliki potensi besar.

Selain itu, ekspansi ini juga menjadi bagian dari upaya serius untuk memperkuat pasar asuransi syariah. Mengingat tingkat penetrasi asuransi berbasis syariah di Indonesia masih tergolong rendah, perluasan jaringan agen menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan produk-produk syariah kepada masyarakat yang lebih luas.

Di sisi lain, peningkatan data ini juga dipengaruhi oleh semakin ketatnya pengawasan dan perbaikan sistem administrasi. OJK telah mengintegrasikan sistem registrasi dan basis data agen melalui sistem SPRINT. Langkah ini, ditambah dengan upaya pemutakhiran data yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan asuransi, membuat pendataan menjadi lebih akurat dan tertib.

Namun, OJK memberikan catatan penting bahwa kuantitas bukanlah segalanya. Meskipun jumlah agen terus meroket, tantangan besar berikutnya adalah memastikan kualitas dan produktivitas para tenaga pemasar tersebut. Ogi menekankan bahwa jumlah agen yang terdaftar secara administratif tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah agen yang aktif melakukan kegiatan pemasaran di lapangan.

Oleh sebab itu, OJK terus memberikan instruksi kepada perusahaan asuransi agar tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga pada kompetensi. Setiap agen wajib memiliki keahlian yang memadai dan menjalankan praktik pemasaran yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal yang paling krusial adalah memastikan bahwa setiap agen selalu mengedepankan prinsip perlindungan konsumen dalam setiap transaksi, guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi di masa depan.