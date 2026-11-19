Jabarpos.id – Dunia pasar modal Indonesia baru-baru ini dikejutkan oleh kabar mengenai sanksi administratif berat yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada PT Asri Karya Lestari Tbk (ASLI). Perseroan tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini, sebab jajaran direksi yang menjabat pada periode terkait juga turut terseret dalam pusaran sanksi yang mengharuskan mereka membayar denda hingga ratusan juta rupiah.

Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), total kerugian yang harus dikeluarkan akibat sanksi ini mencapai angka yang fantastis, yakni Rp3,345 miliar. Secara rinci, PT Asri Karya Lestari Tbk sendiri dijatuhi denda administratif sebesar Rp2,7 miliar. Selain perusahaan, tiga sosok penting di jajaran direksi juga harus menanggung beban denda secara tanggung renteng dengan total nilai Rp645 juta.

Persoalan ini bermula dari temuan OJK terkait ketidakwajaran dalam laporan keuangan perusahaan. OJK menemukan adanya indikasi ketidaksesuaian pada aset material yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2024, Laporan Keuangan (LK) tahunan 2024, hingga LKTT 2025. Hasil audit dan pemeriksaan menunjukkan bahwa nilai aset yang dilaporkan tidak didukung oleh dokumen pendukung yang memadai, sehingga kewajaran angka-angka tersebut tidak dapat diyakini kebenarannya.

Ketidakjelasan data aset ini akhirnya menyeret nama tiga anggota direksi ASLI, yakni Sulistiono, Yudra Saputra, dan Didik Hariyanto. Ketiganya masing-masing dikenakan denda sebesar Rp215 juta sebagai bentuk tanggung jawab atas laporan keuangan yang disajikan. Tidak berhenti di situ, OJK juga memberikan sanksi kepada akuntan publik yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan tahun 2024, sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas audit di industri jasa keuangan.

Menanggapi situasi yang memanas ini, pihak manajemen PT Asri Karya Lestari Tbk akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi kepada publik. Melalui pernyataan resminya, manajemen menegaskan bahwa seluruh kewajiban denda tersebut telah diselesaikan sepenuhnya.

"Seluruh sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), baik kepada Perseroan maupun kepada Direksi Perseroan, telah dibayar lunas sebelum batas waktu yang ditetapkan," tulis pernyataan resmi manajemen pada Kamis (19/11/2026).

Dalam rincian pembayarannya, perseroan telah melunasi denda sebesar Rp2,7 miliar pada tanggal 6 Oktober 2026. Sementara itu, ketiga direksi yang bersangkutan telah melunasi denda masing-masing sebesar Rp215 juta pada 23 September 2026. Meskipun masalah finansial akibat denda telah tuntas, kasus ini menjadi catatan penting bagi investor mengenai pentingnya transparansi dan akurasi dalam pelaporan aset perusahaan publik di Indonesia.