Jabarpos.id – Kondisi pasar keuangan domestik tengah menghadapi tekanan hebat setelah Bank Indonesia (BI) mengambil langkah strategis dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi level 6 persen. Keputusan ini memicu reaksi berantai yang membuat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi sangat volatil dan menekan nilai tukar Rupiah ke zona merah.

Berdasarkan pantauan perdagangan pada sesi pertama, Kamis (19/11/2026), IHSG yang sempat menunjukkan optimisme di awal pembukaan justru berbalik arah. Indeks mengalami koreksi tajam dan ditutup di level 5.244. Ketidakpastian arah pasar ini membuat para investor cenderung bersikap defensif, yang pada akhirnya mendorong indeks masuk ke zona merah.

Tekanan tidak hanya berhenti di pasar saham. Mata uang Garuda, Rupiah, juga tampak kesulitan menahan laju penguatan Dolar AS. Nilai tukar Rupiah tercatat melemah hingga menyentuh level Rp 18.260 per Dolar AS. Pelemahan ini menjadi sinyal kuat bahwa pasar masih merespons negatif kebijakan moneter ketat yang diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Kondisi pasar komoditas pun tidak kalah memprihatinkan. Sektor energi dan logam mulia mengalami guncangan yang cukup signifikan. Harga minyak dunia dilaporkan kembali mengalami tekanan, yang kemudian merembet pada jatuhnya harga batu bara. Komoditas andalan ekspor Indonesia ini merosot hingga ke level USD 143 per ton, sebuah angka yang cukup mengkhawatirkan bagi neraca perdagangan nasional.

Tak hanya energi, sektor logam mulia juga mengalami guncangan hebat. Harga emas dunia dilaporkan ambruk hingga 3 persen. Penurunan ini membawa harga emas ke titik terendah dalam kurun waktu 14 bulan terakhir. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran sentimen pasar, di mana aset aman (safe haven) seperti emas justru mengalami tekanan jual yang masif di tengah dinamika suku bunga global dan domestik.

Para analis menilai bahwa kenaikan BI Rate menjadi 6 persen merupakan langkah "pedang bermata dua". Di satu sisi, kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah dalam jangka panjang. Namun di sisi lain, dalam jangka pendek, kenaikan suku bunga meningkatkan biaya pinjaman bagi korporasi dan masyarakat, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menekan kinerja emiten di bursa saham.

Investor kini disarankan untuk lebih waspada dan memperhatikan arah kebijakan bank sentral serta pergerakan harga komoditas global. Volatilitas yang tinggi diperkirakan masih akan menghiasi pasar keuangan dalam beberapa hari ke depan hingga pasar menemukan titik keseimbangan baru. Melansir laporan dari jabarpos.id, situasi ini menuntut strategi manajemen risiko yang lebih ketat bagi para pelaku pasar modal.