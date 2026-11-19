<strong>Jabarpos.id – </strong> Kabar mengenai rencana akuisisi besar-besaran di sektor pertambangan nikel tanah air mendadak memanas. PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK), sebuah emiten yang namanya kerap dikaitkan dengan pengusaha kenamaan Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam, secara tegas membantah isu keterlibatan mereka dalam pengambilan alih saham PT Weda Bay Nickel milik perusahaan asal Prancis, Eramet.

Bantahan ini muncul sebagai respons resmi manajemen PACK terhadap pemberitaan media yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut tengah mengincar aset tambang nikel strategis di Halmahera Tengah tersebut. Melalui surat tanggapan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 November 2026, pihak perusahaan memberikan klarifikasi mendalam untuk meluruskan spekulasi yang berkembang di pasar modal.

Calvin Setiawan, selaku Corporate Secretary PACK, menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada aktivitas korporasi apa pun yang berkaitan dengan rencana akuisisi tersebut. Ia menyatakan bahwa perseroan tidak pernah melakukan proses penjajakan, negosiasi, apalagi mencapai kesepakatan untuk membeli saham PT Weda Bay Nickel, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain.

Lebih lanjut, manajemen PACK juga menepis rumor yang menyebutkan bahwa mereka tergabung dalam sebuah konsorsium raksasa. Nama-nama besar seperti PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, BPI Danantara Indonesia, hingga Grup Bakrie yang sempat disandingkan dalam pemberitaan, ditegaskan tidak memiliki keterkaitan dalam rencana tersebut.

Terkait penyebutan nama Haji Isam yang sering disandingkan dengan kode saham PACK dalam berbagai judul berita, perusahaan memberikan penjelasan teknis. Meskipun benar bahwa Andi Syamsuddin Arsyad merupakan salah satu pemegang saham di PACK, manajemen menekankan bahwa beliau tidak menjabat dalam struktur Direksi maupun Dewan Komisaris perusahaan. Oleh karena itu, keterlibatan pribadi beliau sebagai investor tidak dapat dianggap sebagai langkah strategis korporasi PACK.

Di sisi lain, pihak Eramet Indonesia sendiri telah mengonfirmasi bahwa mereka memang tengah dalam proses divestasi atau penjualan saham di PT Weda Bay Nickel. Langkah ini diambil oleh grup asal Prancis tersebut sebagai bagian dari strategi efisiensi untuk mengurangi beban utang perusahaan.

Perwakilan Eramet Indonesia menyatakan bahwa saat ini mereka hanya merujuk pada informasi resmi yang dikeluarkan oleh kantor pusat Eramet Group di Paris. Mereka mengakui telah menerima minat dari sejumlah calon investor yang ingin mengambil porsi signifikan dalam kepemilikan saham di Weda Bay Nickel. Namun, hingga saat ini, identitas investor yang berminat belum diungkapkan secara resmi.

Sebagai informasi, struktur kepemilikan di PT Weda Bay Nickel saat ini melibatkan beberapa pemain besar. Eramet menguasai sekitar 38,7% saham secara tidak langsung melalui Strand Minerals Pte Ltd, sementara sisanya dimiliki oleh Tsingshan dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Rencana pelepasan saham ini diprediksi akan menjadi salah satu pergerakan besar di industri nikel nasional dalam waktu dekat.

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