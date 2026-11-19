Jabarpos.id – Mata uang Garuda kembali menunjukkan kerentanannya di tengah gempuran dominasi dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (19/11/2026). Meski sempat menunjukkan tren positif pada sesi sebelumnya, nilai tukar rupiah akhirnya harus menyerah dan ditutup melemah pada akhir perdagangan hari ini.

Berdasarkan data terbaru dari Refinitiv, rupiah terpaksa menutup perdagangan di level Rp18.235 per dolar AS. Angka ini menunjukkan adanya depresiasi sebesar 0,08% dibandingkan posisi sebelumnya. Pelemahan ini menjadi sebuah ironi, mengingat pada penutupan perdagangan sebelumnya, rupiah sempat berhasil menguat 0,11% sebagai respons positif atas kebijakan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps).

Kondisi ini tidak lepas dari pergerakan indeks dolar AS (DXY) yang masih sangat perkasa di pasar global. Meskipun pada pukul 15.00 WIB DXY terpantau mengalami koreksi tipis sebesar 0,04% ke level 103,820, namun sentimen terhadap dolar tetap sangat kuat. Pasalnya, indeks tersebut baru saja mencatatkan penguatan tajam pada penutupan sebelumnya dengan kenaikan 0,37%, yang sekaligus membawa dolar AS ke level tertinggi dalam kurun waktu 19 bulan terakhir.

Dinamika pasar saat ini sangat dipengaruhi oleh spekulasi kebijakan moneter di Amerika Serikat. Para pelaku pasar global kini tengah menaruh perhatian besar pada rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang dijadwalkan pada Desember mendatang. Muncul sinyal kuat bahwa The Fed berpotensi kembali menaikkan suku bunga acuan mereka. Bahkan, pasar kini hampir sepenuhnya memperhitungkan kenaikan sebesar 25 bps.

Ketidakpastian ini semakin diperparah oleh pernyataan agresif dari pejabat The Fed, Christopher Waller. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Waller menegaskan bahwa bank sentral AS perlu mengambil langkah yang lebih berani untuk menekan laju inflasi yang masih menjadi tantangan. Ia bahkan membuka kemungkinan kenaikan suku bunga yang lebih drastis, yakni sebesar 50 bps, jika inflasi tidak kunjung menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Di sisi domestik, Bank Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah proaktif untuk membentengi rupiah. Melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan dari 5,75% menjadi 6,00%. Langkah ini diambil sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar di tengah badai ketidakpastian ekonomi global serta untuk mengantisipasi tekanan inflasi di masa mendatang.

Gubernur BI, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa kebijakan kenaikan suku bunga ini merupakan langkah preventif untuk memastikan inflasi tetap berada dalam target sasaran pada periode 2026-2027. Dengan menaikkan suku bunga, BI berharap daya tarik aset-aset keuangan dalam denominasi rupiah tetap terjaga di mata investor asing, meskipun saat ini dolar AS tengah menunjukkan dominasinya.