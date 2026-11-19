Jabarpos.id – Keputusan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan pada November 2026 memicu berbagai reaksi di pasar keuangan. Langkah berani ini diambil sebagai respons strategis terhadap dinamika ekonomi global yang semakin tidak menentu. Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, akhirnya angkat bicara dan memberikan penjelasan mendalam mengenai alasan di balik kebijakan yang cukup mengejutkan tersebut.

Dalam keterangannya usai menghadiri Financial Forum 2026 di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (19/11/2026), Destry menegaskan bahwa kenaikan suku bunga ini merupakan langkah pre-emptive atau tindakan antisipatif. Bank Indonesia tidak ingin hanya sekadar bereaksi saat masalah sudah terjadi, melainkan ingin mengambil langkah pencegahan sebelum tekanan ekonomi benar-benar menghantam stabilitas domestik.

Salah satu pemicu utama yang menjadi perhatian serius BI adalah kebijakan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Destry mengungkapkan bahwa ada potensi besar The Fed akan menaikkan suku bunga mereka pada bulan Desember mendatang. Dengan menaikkan BI Rate lebih awal, Bank Indonesia berupaya memitigasi dampak dari tren higher for longer yang sedang melanda pasar global.

"Kita menaikkan suku bunga ini secara pre-emptive. Kita sedang mengantisipasi langkah The Fed yang kemungkinan besar juga akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember nanti," ujar Destry kepada awak media.

Selain sebagai langkah antisipasi terhadap kebijakan global, kenaikan ini bertujuan untuk menjaga ekspektasi pasar. BI ingin memberikan sinyal kuat bahwa bank sentral sangat berkomitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fokus utamanya adalah memastikan inflasi tetap terkendali atau menjadi jangkar (anchor) agar tidak melambung tinggi dan mengganggu daya beli masyarakat.

Terkait pergerakan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp18.200 per dolar AS, Destry mengakui bahwa terdapat banyak faktor kompleks yang memengaruhi pelemahan tersebut. Meski demikian, ia memastikan bahwa Bank Indonesia telah mengerahkan seluruh instrumen dan paket kebijakan yang dimiliki untuk menstabilkan nilai tukar rupiah agar tidak semakin tertekan.

"Setidaknya Bank Indonesia sudah berupaya secara optimal dengan seluruh paket kebijakan yang kita miliki," tegasnya.

Sebagai informasi, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 17-18 November 2026, BI memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Kebijakan ini juga diikuti dengan kenaikan suku bunga Deposit Facility menjadi 5,25% dan Lending Facility menjadi 6,75%.

Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya kenaikan suku bunga kembali di masa depan, Destry menyatakan bahwa keputusan selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan data ekonomi terkini (data dependent). Di sisi lain, BI tetap berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan kebijakan makroprudensial yang longgar guna mendorong penyaluran kredit serta memperkuat digitalisasi sistem pembayaran nasional.