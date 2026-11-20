Jabarpos.id – Dunia pasar modal tanah air mendadak gempar setelah terungkapnya sebuah transaksi raksasa yang melibatkan PT Solusi Sinergi Digital Tbk. atau yang lebih dikenal dengan kode saham WIFI. Sebuah pergerakan dana fantastis mencapai Rp4,06 triliun tercatat terjadi di pasar negosiasi pada Kamis, 19 November 2026, yang memicu tanda tanya besar di kalangan investor mengenai siapa sebenarnya aktor di balik layar transaksi tersebut.

Berdasarkan data keterbukaan informasi yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat (20/11/2026), transaksi jumbo ini melibatkan perpindahan kepemilikan saham dalam skala masif. PT Sinergi Graha Kapital secara resmi melepas seluruh kepemilikan sahamnya di WIFI, yakni sebesar 26,667%, kepada PT Investasi Sukses Bersama. Dalam aksi korporasi ini, sebanyak 1,41 miliar lembar saham berpindah tangan dengan harga per unit mencapai Rp2.879.

Perubahan struktur kepemilikan ini membawa dampak signifikan bagi peta kekuatan di dalam perusahaan. Pasca transaksi ini, PT Investasi Sukses Bersama kini resmi menjadi pemegang kendali utama dengan menggenggam 54,42% saham WIFI atau setara dengan 2,88 miliar lembar saham. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya, di mana perusahaan tersebut hanya memiliki porsi 27,27% atau sekitar 1,47 miliar saham.

Namun, yang membuat publik semakin penasaran adalah pola transaksi yang tergolong unik dan cepat. Jika ditelusuri lebih dalam, saham yang kini dimiliki oleh Investasi Sukses Bersama sebenarnya baru saja dibeli oleh Sinergi Graha Kapital pada 19 Oktober 2026 lalu. Artinya, hanya dalam kurun waktu satu bulan, perusahaan yang terafiliasi dengan Hashim Djojohadikusumo ini melakukan aksi beli kembali atas saham yang sebelumnya telah dilepas.

Pihak Sinergi Graha Kapital sebelumnya sempat menyatakan bahwa langkah pembelian saham tersebut merupakan bagian dari strategi investasi jangka panjang. Meski demikian, keterkaitan nama Hashim dengan WIFI tidak bersifat langsung, melainkan melalui PT Arsari Sentra Data yang memegang 45% saham di PT Investasi Sukses Bersama.

Menariknya, transaksi besar ini terjadi tak lama setelah Hashim Djojohadikusumo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komisaris Utama WIFI. Pengunduran diri tersebut telah disampaikan melalui surat resmi pada akhir September 2026 dan meminta agar perusahaan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memproses transisi kepemimpinan tersebut.

Manajemen WIFI sendiri menjelaskan bahwa tujuan utama dari penjualan kembali saham ini adalah untuk penyesuaian struktur kepemilikan. Hingga saat ini, para pelaku pasar masih terus memantau apakah pergerakan modal jumbo ini akan membawa angin segar bagi pertumbuhan bisnis digital perusahaan di masa depan atau justru menjadi sinyal adanya perubahan arah strategis yang lebih besar. Melansir laporan dari jabarpos.id, dinamika ini menjadi catatan penting bagi para investor dalam membaca arah gerak emiten teknologi di Indonesia.