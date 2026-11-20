Jabarpos.id – Mata uang Garuda kembali menunjukkan performa yang kurang menggembirakan di penghujung pekan ini. Pada perdagangan Jumat (20/11/2026), nilai tukar rupiah belum mampu menemukan pijakan kuat untuk bangkit dan justru menutup perdagangan dengan tren pelemahan.

Berdasarkan data terbaru dari Refinitiv, rupiah terpantau merosot sebesar 0,14 persen ke level Rp18.260 per dolar AS. Pergerakan mata uang nasional sepanjang hari ini sebenarnya cukup dinamis dan fluktuatif. Rupiah sempat dibuka pada posisi Rp18.258 per dolar AS, kemudian sempat terdorong melemah hingga menyentuh angka Rp18.280 per dolar AS, sebelum akhirnya sempat menguat tipis ke level Rp18.235 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup melemah.

Kondisi ini terjadi di tengah pergerakan indeks dolar AS (DXY) yang terpantau turun tipis 0,17 persen ke level 103,720 pada pukul 15.00 WIB. Meski dolar AS mengalami sedikit koreksi pada sore ini, namun secara keseluruhan mata uang Paman Sam tersebut masih berada dalam tren penguatan selama empat pekan berturut-turut.

Faktor utama yang menjadi motor penggerak penguatan dolar AS adalah ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed). Pasar saat ini tengah bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan suku bunga lanjutan. Sebagian besar pelaku pasar memprediksi akan ada kenaikan sebesar 25 basis poin (bps) pada pertemuan Desember mendatang.

Bahkan, wacana kenaikan yang lebih agresif hingga 50 bps mulai mencuat ke permukaan. Hal ini dipicu oleh pernyataan Gubernur The Fed, Christopher Waller, yang menyebutkan bahwa langkah kenaikan yang lebih besar patut untuk dipertimbangkan. Prospek suku bunga tinggi di Amerika Serikat inilah yang membuat dolar tetap atraktif bagi investor, sekaligus memberikan tekanan berat bagi mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.

Selain faktor suku bunga, sentimen negatif juga datang dari pasar saham Asia. Para investor cenderung bersikap sangat berhati-hati, terutama terkait valuasi saham-saham berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mulai dipertanyakan. Ketidakpastian ini turut menyeret bursa saham di kawasan Asia, termasuk Indonesia, ke zona merah pada perdagangan hari ini.

Menariknya, di tengah gempuran sentimen global yang negatif, kondisi ekonomi domestik sebenarnya menunjukkan sinyal positif. Bank Indonesia (BI) melaporkan bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) berhasil kembali mencatatkan surplus pada kuartal III-2026. Hal ini merupakan pembalikan arah yang signifikan setelah sebelumnya mencatatkan defisit pada kuartal II-2026.

Surplus NPI tercatat sebesar US$100 juta, sebuah lompatan besar dibandingkan defisit US$900 juta pada periode sebelumnya. Perbaikan ini didorong oleh menyusutnya defisit transaksi berjalan secara drastis, dari angka US$12,6 miliar menjadi hanya US$2 miliar. Faktor utamanya adalah meningkatnya surplus perdagangan nonmigas serta berkurangnya defisit pada sektor migas.

Namun, tantangan tetap ada. Defisit pada pendapatan primer masih cukup lebar di angka US$9,5 miliar. Selain itu, aliran modal asing ke surat utang domestik masih cenderung keluar akibat ketidakpastian pasar global. Kondisi ini menunjukkan bahwa meski fundamental ekonomi dalam negeri membaik, stabilitas rupiah masih sangat bergantung pada dinamika pasar keuangan dunia.