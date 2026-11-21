Jabarpos.id – Kondisi ekonomi yang kian menantang mulai memberikan dampak nyata pada sektor pembiayaan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini memberikan peringatan terkait adanya tren peningkatan kredit macet di sejumlah perusahaan pembiayaan atau multifinance. Berdasarkan data terbaru, setidaknya terdapat lima perusahaan pembiayaan yang mencatatkan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) neto telah menembus angka di atas ambang batas aman, yakni 5 persen.

Fenomena ini menjadi sinyal merah bagi stabilitas industri jasa keuangan, khususnya di sektor pembiayaan konsumen. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menjelaskan bahwa lonjakan rasio NPF ini tidak terjadi tanpa alasan. Faktor utama yang mendorong kondisi tersebut adalah menurunnya kemampuan para debitur atau nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan mereka.

Meski OJK telah mengidentifikasi adanya lima perusahaan yang berada di zona merah tersebut, pihak regulator memilih untuk tidak membeberkan identitas spesifik dari perusahaan-perusahaan tersebut kepada publik. Langkah ini diambil sembari OJK melakukan pengawasan ketat. Agusman menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio kredit macet tinggi tersebut telah diinstruksikan untuk segera menyusun dan menjalankan rencana tindak perbaikan.

"Perusahaan tersebut diminta melaksanakan rencana tindak perbaikan, dan pelaksanaannya terus dipantau agar kualitas pembiayaan industri tetap terjaga," ungkap Agusman dalam keterangan resminya. Pengawasan ini krusial agar risiko gagal bayar tidak meluas dan mengganggu kesehatan industri pembiayaan secara keseluruhan.

Tantangan yang dihadapi industri multifinance ternyata tidak sesederhana masalah kemampuan bayar nasabah saja. Tekanan ekonomi global yang tidak menentu turut memberikan efek domino. Ketidakpastian ekonomi dunia berdampak pada melambatnya pertumbuhan sektor otomotif, yang terlihat dari menurunnya permintaan kendaraan bermotor. Selain itu, tren pembiayaan investasi yang juga mengalami perlambatan turut memberikan tekanan pada arus piutang pembiayaan di pasar.

Jika menilik data pertumbuhan, piutang pembiayaan multifinance hingga September 2026 tercatat tumbuh tipis sebesar 2,21 persen secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp518,34 triliun. Angka ini menunjukkan adanya penurunan ekspektasi dibandingkan prediksi awal tahun yang semula menargetkan pertumbuhan di angka 6% hingga 8%. Akibat dinamika pasar, target pertumbuhan tersebut akhirnya direvisi menjadi lebih konservatif di kisaran 2% hingga 4%.

Namun, di tengah bayang-bayang kredit macet, industri ini masih menunjukkan sisi positif dari sisi profitabilitas. Laba bersih industri multifinance justru mencatatkan pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 22,80 persen secara tahunan menjadi Rp19,82 triliun hingga September 2026.

Agusman menjelaskan bahwa pertumbuhan laba ini merupakan hasil dari strategi perusahaan yang lebih hati-hati. Diversifikasi produk pembiayaan, penerapan penyaluran kredit yang lebih selektif, serta peningkatan efisiensi operasional menjadi kunci utama perusahaan tetap mencetak keuntungan. Dengan strategi yang tepat, kinerja laba industri ini diprediksi akan tetap menunjukkan tren positif hingga penghujung tahun 2026, meskipun tantangan kredit macet tetap harus diwaspadai.