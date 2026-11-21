Jabarpos.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dalam menjaga integritas pasar modal Indonesia. Lembaga pengawas keuangan tersebut baru saja menjatuhkan serangkaian sanksi berat terhadap sejumlah perusahaan dan individu yang terbukti melakukan berbagai pelanggaran hukum. Tidak tanggung-tanggung, terdapat 10 kasus besar yang mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan keterbukaan informasi, hingga pelanggaran transaksi afiliasi.

Dalam rilis resminya, OJK mengungkapkan bahwa dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya merupakan praktik manipulasi perdagangan saham yang sangat merugikan. Para pelaku diperintahkan untuk mengembalikan keuntungan tidak sah yang totalnya mencapai Rp23,77 miliar. Selain itu, OJK juga mengenakan denda administratif tambahan senilai Rp3,71 miliar kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan pasar modal.

Perlu dicatat, angka Rp23,77 miliar tersebut merupakan nilai keuntungan yang diperintahkan untuk dikembalikan, bukan jumlah dana yang telah berhasil dipulihkan oleh otoritas. Sanksi yang diberikan pun tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), hingga perintah penutupan rekening efek.

Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah manipulasi saham PT Grand House Mulia Tbk. (HOMI). OJK menemukan adanya pola transaksi semu yang dilakukan oleh PT Sakti Maju Berdikari bersama beberapa individu, termasuk direktur perusahaan tersebut, Teddi Budiman. Akibat tindakan ini, keuntungan tidak sah sebesar Rp6,89 miliar harus dikembalikan, dan para pelaku dijatuhi sanksi larangan berkegiatan di sektor keuangan hingga 10 tahun.

Kasus manipulasi lainnya melibatkan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk. (SAMF) dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk. (SMDM). Pada kasus SAMF, keterlibatan individu yang bertransaksi dari alamat yang sama menjadi temuan kunci. Sementara pada kasus SMDM, para pelaku diketahui melakukan transaksi manipulatif saat mengikuti kompetisi trading yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas.

Selain manipulasi saham, OJK juga menyoroti masalah keterbukaan informasi. PT TECH dijatuhi denda karena gagal melaporkan putusan Mahkamah Agung terkait perkara hukum yang melibatkan Komisaris Utamanya. Di sisi lain, PT Karya Bersama Anugerah Tbk. juga terkena sanksi akibat kegagalan menjalankan prosedur transaksi material terkait jual beli tanah.

Pelanggaran administratif lainnya juga menyasar perusahaan besar seperti PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk., PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk., hingga PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. yang terkait dengan masalah pengalihan saham treasuri dan transaksi afiliasi yang tidak sesuai prosedur.

Melalui tindakan tegas ini, OJK menegaskan komitmennya untuk melindungi investor dan memastikan mekanisme pembentukan harga di pasar modal berjalan secara wajar. OJK berjanji akan terus memperketat pengawasan dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait guna mencegah praktik curang yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pasar modal tanah air.