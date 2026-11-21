Jabarpos.id – Dunia investasi digital di Indonesia memasuki babak baru yang sangat revolusioner. PT Indo Premier Sekuritas secara resmi memperkenalkan INAI (Indonesia AI), sebuah asisten investasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang kini terintegrasi langsung dalam aplikasi IPOT X Mobile. Inovasi ini memungkinkan para investor untuk melakukan berbagai aktivitas pasar hanya melalui perintah berbasis percakapan atau chat.

Kehadiran INAI mengubah paradigma lama di mana investor harus bersusah payah mempelajari kerumitan menu dan fitur dalam sebuah aplikasi. Kini, teknologi yang justru harus beradaptasi dengan bahasa manusia. Melalui INAI, pengguna dapat mencari saham, menganalisis pergerakan pasar, memahami risiko, hingga menyusun instruksi transaksi hanya dengan menggunakan bahasa sehari-hari.

President Director and CEO PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The, mengungkapkan bahwa inovasi ini bertujuan untuk mengubah kebiasaan investor. Ia menyarankan agar setiap kali ingin melakukan perdagangan (trading), investor sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan INAI.

"Pesannya sederhana namun transformatif: setiap kali ingin trading, tanya INAI dulu. Investor bisa bertanya dengan bahasa santai, meminta penjelasan, lalu meninjau hasilnya sebelum benar-benar mengambil keputusan," ujar Moleonoto dalam keterangannya.

Dua Peran Utama dalam Satu Asisten

INAI dirancang untuk menjalankan dua fungsi krusial bagi investor. Pertama, sebagai Intelligent Navigator, yang bertugas membantu pengguna menjelajahi informasi, mencari kandidat saham potensial, hingga menemukan fitur analisis yang relevan di tengah luasnya ekosistem IPOT X.

Kedua, sebagai Investment Assistant, yang berperan membantu eksekusi langkah nyata. Mulai dari merancang instruksi beli atau jual, melakukan perubahan pesanan, hingga memantau portofolio secara real-time. Hal ini memberikan pengalaman investasi yang terasa sangat personal, layaknya memiliki asisten khusus bagi nasabah prioritas.

Teknologi Canggih di Balik Layar

Kekuatan INAI tidak hanya terletak pada kemudahan komunikasinya, tetapi pada infrastruktur AI yang sangat kompleks. Menggunakan teknologi Natural Language Processing (NLP) untuk memahami maksud pengguna, hingga Multi-Agentic AI yang mengoordinasikan berbagai fungsi analisis secara simultan.

Seluruh kecerdasan ini didukung oleh 1.165 metrik analisis dan 81 widget terlengkap di Indonesia. Beberapa fitur unggulan yang memperkuat pengalaman ini antara lain:

Anomaly Radar: Membantu investor mendeteksi pergerakan tidak wajar di pasar, seperti lonjakan aktivitas broker atau perubahan arah transaksi investor asing. Technical Studio: Memungkinkan analisis teknikal yang terstruktur, mulai dari indikator Moving Averages hingga Chart Patterns, langsung dari ponsel. Backtesting: Fitur untuk menguji strategi investasi menggunakan data historis guna memastikan konsistensi strategi sebelum terjun ke pasar nyata.

Dengan integrasi teknologi ini, IPOT X Mobile memposisikan diri sebagai aplikasi dengan antarmuka (UI/UX) paling modern dan kecepatan transaksi "turbo". Moleonoto menegaskan bahwa misi utama dari inovasi karya anak bangsa ini adalah untuk membantu investor Indonesia "naik kelas", dari sekadar melihat data menjadi mampu mengambil keputusan yang presisi dan bertanggung jawab.