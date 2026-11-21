Jabarpos.id – Persaingan sengit di industri perbankan tanah air memasuki babak baru. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) secara mengejutkan mengklaim telah berhasil melampaui pencapaian PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) dalam hal penghimpunan dana tabungan. Pengakuan ini datang langsung dari pucuk pimpinan BRI yang menegaskan dominasi bank milik negara tersebut di sektor dana simpanan masyarakat.

Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, secara terbuka menyatakan bahwa posisi tabungan BRI kini telah melampaui kompetitor utamanya. Dalam pemaparan kinerja keuangan kuartal III-2026 di Jakarta, Hery menyebutkan bahwa tren pertumbuhan tabungan BRI terus menunjukkan tren positif yang signifikan dibandingkan BCA.

"Mohon maaf, BCA sudah kami lewati," ujar Hery dengan penuh percaya diri saat menjelaskan dinamika pertumbuhan dana pihak ketiga perusahaan.

Berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi pergeseran posisi yang cukup dramatis. Jika pada Maret 2025 BRI masih tertinggal Rp 45,9 triliun dari BCA, kini kondisinya berbalik arah. BRI justru mencatatkan keunggulan sebesar Rp 6,5 triliun. Hingga akhir kuartal III-2026, saldo tabungan BRI menyentuh angka Rp 634,8 triliun, mengungguli saldo tabungan BCA yang berada di angka Rp 628,4 triliun.

Keberhasilan ini didorong oleh struktur likuiditas yang sangat kokoh. Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tumbuh 12% menjadi Rp 1.651,3 triliun, di mana porsi dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) mendominasi sebesar Rp 1.156,4 triliun. Lonjakan dana murah ini naik sebesar 15,9%, yang menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap BRI.

Selain sukses di sektor tabungan, BRI tetap teguh pada mandatnya mendukung sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dari total penyaluran kredit sebesar Rp 1.647,1 triliun, sebanyak 75,9% dialokasikan khusus untuk UMKM. Sektor pertanian menjadi penyerap kredit terbesar dengan porsi 42,82%, disusul oleh sektor perdagangan sebesar 31,29%.

Tak hanya itu, BRI juga mulai tancap gas di sektor konsumer. Kredit konsumer tumbuh 9% secara tahunan menjadi Rp 242,9 triliun. Pertumbuhan paling fantastis terlihat pada kredit kepemilikan kendaraan bermotor yang melonjak hingga 302,8%.

Transformasi digital juga menjadi tulang punggung pertumbuhan BRI. Aplikasi BRImo kini telah memiliki 26 juta pengguna aktif bulanan dengan volume transaksi mencapai Rp 6.439,2 triliun. Selain itu, jaringan agen BRILink yang mencapai lebih dari 1 juta titik turut menyumbang pendapatan berbasis komisi (fee base income) sebesar Rp 1,6 triliun.

Puncaknya, BRI berhasil mengukuhkan diri sebagai bank dengan laba terbesar di Indonesia pada periode ini. Laba bersih perusahaan melonjak 16,8% menjadi Rp 48,2 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan fundamental yang semakin sehat dan rasio kredit bermasalah (NPL) yang terkendali di angka 2,9%, BRI optimistis dapat terus melakukan transformasi bisnis dan budaya kerja ke depannya.